El bisturí del Real Oviedo: la pelota de la renovación de Ziganda está ahora en el tejado del club

El Oviedo, ante la oportunidad de acabar entre la clase media

Al Oviedo le quedan tres partidos para acabar la temporada y, aunque no se juegue nada importante, sí que tiene la posibilidad de dar un paso adelante y finalizar la competición en la mitad de arriba de la clasificación, algo que tendría también alguna compensación económica en el límite salarial de la próxima campaña. Los de Ziganda, ahora décimos, podrían superar también al Mirandés, al que se enfrentan el lunes 24 de mayo en el Tartiere en la penúltima jornada de Liga. Un partido en el que, además, si Asturias entra el jueves en la fase 1 de la alerta sanitaria, podrá acudir público al municipal ovetense. Antes de eso, el jueves (21.30 horas) los azules se las verán con el Rayo Vallecano, equipo que se está jugando meterse en el play-off de ascenso, y por último, en la última jornada, se enfrentarán al Tenerife, rival con el que están empatados a puntos. Hacer un buen papel en algunos de esos partidos puede tener un premio que, sin que sea el soñado por nadie ni permita olvidar algunos malos tragos de esta temporada, sí que al menos puede dar cierto realce al trabajo realizado por el equipo. Y es que el Oviedo ocupa ahora mismo la mejor clasificación que ha tenido en toda la temporada y mejorarla es un reto interesante para que los últimos partidos no sean un tedio en el que jugadores y técnicos estén más pendientes de lo que sucederá la próxima temporada que en acabar bien la actual.

El mensaje del Cuco: la pelota está en el tejado del Oviedo

La pelota ahora está en el tejado del Real Oviedo. Ziganda lo dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Málaga y lo repitió ayer: el que tiene que tomar la decisión sobre su continuidad es el club porque él está satisfecho donde está y porque no son los entrenadores los que eligen. La repetición de la misma idea dos días seguidos tiene un significado y ese no es otro que Ziganda quiere que este asunto se resuelva lo ante posible y que no se quede en una nebulosa. Zanjar su renovación le permitiría, además, centrarse en el futuro. Y si la decisión es que sí, que Ziganda se ha ganado continuar, lo que toca es ponerse manos a la obra, analizar que le ha faltado al Oviedo esta temporada y pensar muy bien qué refuerzos son los que se necesitan y con qué recursos se cuentan para traerlos.

El primer gol de Lucas Ahijado esta temporada vale una permanencia

El gol de Lucas Ahijado ayer fue especial porque le quita un peso enorme de encima a todo el equipo y porque fue un pedazo de gol, un disparo preciso y colocado ante el que nada pudo hacer el exportero del Oviedo Dani Barrio. Pero lo fue también por el autor, Lucas Ahijado, un canterano al que le ha costado llegar donde ésta y que va a completar una gran temporada a pesar de jugar en una posición, lateral izquierdo, que en principio debía resultarle muy incómoda. Y es que Lucas comenzó siendo extremo derecho, le pasaron más adelante a jugar de lateral derecho y esta temporada ha sido el único reemplazo para Mossa en el lado izquierdo de la defensa. Lo ha hecho sin quejarse, agradecido por formar parte del primer equipo del Oviedo, de ahí la alegría de todos sus compañeros, liberados y contentos por un guaje que nunca les falla.

Borja Valle entró al campo con el pelo teñido de rubio

Una de las imágenes más llamativas del partido que le ganó el Oviedo al Málaga ayer fue la de Borja Valle, que entró cuando faltaba un cuarto de hora para acabar y que lo hizo con el pelo teñido de rubio, algo muy llamativo teniendo en cuenta que su pelo natural es bastante moreno. Le dio tiempo a hacer poco durante los minutos que tuvo en el campo, pero a pesar de todo no pasó desapercibido. El berciano, único refuerzo de invierno del Oviedo, no está teniendo su mejor temporada y quizás venga de ahí su decisión de cambiar el “look”.

Nahuel, baja la próxima jornada por acumulación de tarjetas

Nahuel vio la quinta tarjeta amarilla y se perderá el partido del jueves (21.30 horas) en el campo del Rayo Vallecano. El atacante está apurando los últimos tragos de una temporada que, a pesar de las dificultades por la que ha atravesado el Oviedo, está siendo muy buena para él. Nahuel es, con seis tantos, el máximo goleador del conjunto azul y, aunque le gustaría poder continuar vistiendo la misma camiseta, es propiedad del Tenerife. La baja de Nahuel el jueves no será la única, puesto que Javi Mier sigue en el dique seco por una fascitis plantar y todo hace indicar que, con el objetivo de la permanencia asegurado, puede que el canterano no vuelva a jugar lo que resta de temporada. Otro que puede estar muy satisfecho y contento con la campaña que ha realizado y que le convierte en un jugador del primer equipo de pleno derecho.