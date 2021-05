El Oviedo se entrenó hoy en El Requexón antes de jugar mañana ante el Rayo Vallecano en Vallecas (21.30 horas, Movistar) y el Cuco Ziganda analizó la actualidad del equipo y habló sobre su futuro en el club azul. El navarro, según dijo, todavía no ha hablado con Francesc Arnau sobre una posible renovación. Estas fueron sus palabras.

Situación física de los jugadores

“Algunos tienen las sobrecargas habituales, otros vienen de lesión y lo mismo. Veremos de aquí a mañana que once formamos, pero tenemos la intención de cambiar algunos jugadores. Buscaremos hacer un equipo competitivo que dé el nivel”.

¿Brazao titular?

"Es una de las posibilidades. Ha entrenado bien durante todo el año. El puesto de portero es difícil, sobre todo para el que no juega. Le ha tocado estar un año aprendiendo en la cruz de lo que es el fútbol. Es joven y tendrá oportunidades".

Las posibilidades de play-off del Rayo

“Cada uno está donde se merece y el Rayo está ahí por méritos propios. Está en la pelea con 3 o 4 equipos, alguno de ellos se quedará fuera y los otros entrarán en el play-off. Nosotros no vamos a ser jueces, vamos a competir como se merece el club, el equipo y la competición”.

Análisis de la temporada

“Tendría que pasar algo inimaginable para no salvarse con 50 puntos. En la temporada ha habido una regularidad que no nos gusta, con muchos empates. Hemos competido muchísimo, no nos hemos entregado, pero nos ha costado un mundo ganar. En los partidos que hemos sido superiores nos ha costado y no hemos sido capaces de plasmarlo en el resultado. Se vio desde el inicio de temporada, con el Cartagena. En cuanto a juego, el equipo empezó bien el año y después de navidad empezamos bien también, pero a partir de ahí ha pesado más el instinto de supervivencia de ganar y no hemos tenido juego. Nos hemos agarrado a la categoría y a la competición. Como mal menor, hemos salvado la categoría”.

Su futuro

“Me imagino que nos sentaremos. Eso es lo que hablamos. Al cabo del día pasas muchas horas juntos con los responsables del club y hablábamos de sentarnos con la permanencia conseguida. Quedamos en hablar. El mensaje es ese. Nos vamos a juntar sin ningún compromiso por ninguna de las dos partes”.

“No he hablado con Arnau sobre el futuro y tampoco he recibido interés de otros equipos. No es ni mi estilo. Mis representantes saben lo que les he dicho y hay que respetar los tiempos. Lo importante era salvar al Real Oviedo”.

Al término de la sesión de entrenamiento, José Ángel Ziganda ha facilitado una convocatoria compuesta por 19 jugadores para jugar ante el Rayo: Femenías, Arribas, Edgar, Carlos Hernández, Johannesson, Sangalli, Rodri Ríos, Borja Sánchez, Juanjo Nieto, Brazão, Jimmy, Obeng, Viti, Tejera, Blanco Leschuk, Mossa, Lucas, Borja Valle y Joselu.