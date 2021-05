El Cuco espera por Arnau y pide dar un paso adelante

Así lo dijo ayer Ziganda antes del partido del Oviedo de esta noche ante el Rayo Vallecano en Vallecas (21.30 horas, Movistar). “No he hablado con Arnau sobre el futuro y tampoco he recibido interés de otros equipos. No es mi estilo. Mis representantes saben lo que les he dicho y hay que respetar los tiempos. Lo importante era salvar al Real Oviedo”, explicó ayer Ziganda.

El técnico navarro sigue fiel a su hoja de ruta: debe ser el club el que se moje respecto a su continuidad. “Lo que hay que hacer es hablar y saber la idea de unos y otros. La iniciativa es por parte del club, que creo que es la parte principal. A partir de ahí, para llegar a un acuerdo hay que hablar. Si las partes tienen ganas se llega a un acuerdo”, expuso Ziganda. El club cuenta con tener esa conversación este fin de semana o el lunes a no mucho más tardar. “Me imagino que nos sentaremos. Eso es lo que hablamos. Al cabo del día pasas muchas horas junto a los responsables del club y hablamos de sentarnos con la permanencia conseguida. Quedamos en hablar y el mensaje es ese. Nos vamos a juntar sin ningún compromiso por ninguna de las dos partes”, dijo el Cuco.

Ziganda no ha podido disfrutar del calor del Tartiere esta campaña debido al covid. Aún así, el navarro siente el respaldo de la afición. “Con la gente que hablo, que me cruzo, sí que respetan el trabajo, la forma de ser, la forma en que les representas”, indico antes de lanzar un aviso a navegantes: “Todos queremos que los resultados fueran mejores, pero pocas veces en la vida las cosas son como uno quiere. El año se ha dado de esta manera y no todo es negativo. El equipo tiene cosas buenas también, y otras que se pueden mejorar. En esa línea hay que trabajar. El club necesita dar un paso adelante para no sufrir tanto todos los años”.