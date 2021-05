Con la salvación matemática en el bolsillo, toca pensar en el futuro. El Oviedo no ha perdido el tiempo y tras el partido de ayer en Vallecas ha programado una reunión en El Requexón. El consejo azul, Federico González, Francesc Arnau y David Mata estuvieron reunidos esta mañana en la ciudad deportiva del Oviedo. La posible renovación de Ziganda es el asunto de primer nivel en estos momentos. El consejo ya se ha mostrado a favor de su continuidad y ahora toca poner encima de la mesa las diferentes posturas mientras se espera por la decisión de Arturo Elías desde México.

El navarro ya agradeció ayer las muestras de apoyo recibidas. El técnico tiene pendiente sentarse a hablar con el club para renovar. “Hasta ahora no ha habido una conversación directa con nadie del club. No vamos a estar radiándolo todos los días. A partir de ahora es el momento de dialogar”, explicó.

El Cuco dio mucho valor al apoyo recibido de la afición y también de notables miembros del oviedismo, que a través de LA NUEVA ESPAÑA pidieron la renovación del entrenador. “Me llega, me emociona y le doy muchísimo más valor por cómo ha sido el año. Que haya gente vinculada al club, que lo sienten, que lo han mamado desde todos los puestos me llena de orgullo. Es parecido al regalo que me hizo Diegui en El Molinón. Me hace sentirme más metido en el equipo y sentirlo más”, aseguró el Cuco.