El entrenador del Oviedo, Cuco Ziganda, no ocultó su decepción por la derrota de ayer de los azules ante el Rayo Vallecano. “Estoy muy decepcionado con el resultado: hemos encajado cuatro goles. El rival tiene cualidades y nos ha metido en nuestro área por momentos. Han sido mejores, han acertado más y no hemos defendido como sabemos”, explicó. “No nos ha salido nuestro día, tenemos que pensar en el Mirandés y luego en el Tenerife”, dijo el navarro, que prefirió no valorar el segundo gol del Rayo, en el que el Oviedo reclamó un fuera de juego: “Sin comentarios”.

El navarro también habló sobre su futuro. El técnico tiene pendiente sentarse a hablar con el club para renovar. “Hasta ahora no ha habido una conversación directa con nadie del club. No vamos a estar radiándolo todos los días. A partir de ahora es el momento de dialogar”, explicó. El Cuco dio mucho valor al apoyo recibido de la afición y también de notables miembros del oviedismo, que a través de LA NUEVA ESPAÑA pidieron la renovación del entrenador. “Me llega, me emociona y le doy muchísimo más valor por cómo ha sido el año. Que haya gente vinculada al club, que lo sienten, que lo han mamado desde todos los puestos me llena de orgullo. Es parecido al regalo que me hizo Diegui en El Molinón. Me hace sentirme más metido en el equipo y sentirlo más”, aseguró el Cuco.

El navarro lamentó que finalmente el Oviedo no pueda despedir el curso con público: “Es una pena. Estaba todo organizado y había muchos apuntados”.

El Oviedo está pendiente de LaLiga para conocer la fecha del partido ante el Mirandés. La patronal podría modificar el horario inicial del encuentro, programado para el lunes a las 21.00 horas. Una vez que el Oviedo está salvado matemáticamente, lo más probable es que el partido se juegue el domingo en vez del lunes. Finalmente, no habrá público tras el frenazo de Sanidad, que ha dejado a Asturias en nivel de alerta 2. La plantilla azul no perderá el tiempo y hoy regresará al trabajo a las 18.00 horas en El Requexón para preparar el citado partido ante el Mirandés. En principio, Ziganda tendrá a todos los jugadores disponibles salvo Javi Mier, que se recupera de una fascitis y no jugará en lo que resta de temporada.