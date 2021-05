Del éxito a las dudas: así fue el proyecto deportivo de Arnau

La dirección deportiva del Oviedo fue el segundo reto de Arnau tras su paso por el Málaga, cargo que desempeñó 22 meses en Primera División. Durante este período, Arnau vivió una relación de encuentros y desencuentros con el máximo accionista del Málaga, el jeque Al Thani, que acabaron con su destitución en octubre de 2017. Arnau llegó al Oviedo a comienzos de diciembre de 2019 para sustituir en el cargo a Michu. Llegó de la mano de uno de sus amigos en el Barça: Carles Puyol.

El central culé y de la selección española se lo recomendó a Arturo Elías cuando el propietario del Oviedo quiso darle una vuelta a la gestión deportiva de la entidad azul. El mercado de invierno de la pasada temporada fue su primera gran prueba, con una gran cantidad de movimientos que cambiaron la composición de la plantilla. El primero de ellos fue la salida del delantero Joselu y la llegada de Rodri. La marcha de Javi Fernández, Omar Ramos y Diegui propiciaron la llegada de Grippo, Coris, Luismi y Lunin. Esos cambios en la plantilla, junto con elección de Ziganda para sustituir a Rozada, fueron decisivos para que el Oviedo lograse salvar la categoría. El único que pasó desapercibido fue Coris.

Con esas credenciales, Arnau afrontó los fichajes de esta temporada contando con la plena confianza del club y de los aficionados. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos, ya que buena parte de los refuerzos no convencieron al entrenador y tuvieron un escaso protagonismo. El Oviedo perdió a Bárcenas, que fichó por el Girona, tras reconocer que tenía un acuerdo con su club, el Cancún para su traspaso, mientras que la marcha de Saúl Berjón fue diferente, ya que el club le ofreció renovar a la baja y el ovetense no lo aceptó. En los fichajes de verano, Arnau apostó por dos tipos de incorporaciones.

En primer lugar, las apuestas firmes, en las que se encuadran las llegadas del portero Brazao, Edgar, Nahuel o Blanco Leschuk, llamados a ser los relevos de Lunin, Luismi, Bárcenas, Berjón y Ortuño. El único de ellos que no consiguió ser titular fue Brazão, relegado al banquillo por Femenías, una de las sorpresas agradables de la temporada. El resto de fichajes realizados por Arnau no convenció a Ziganda. Ahí están los casos de Mujica, Cedric y Aburjania.

El georgiano fue el único fichaje junto con Femenías que llegó al club azul en propiedad, pero no cuajó. Solo jugó dos partidos de Liga antes de marcharse al Cartagena. La aportación de los cedidos Mujica, con cuatro partidos, y Cedric, en nueve, también fue muy escasa. Así se llegó al mercado de invierno de esta temporada, en el que la única incorporación fue la de Borja Valle. Sin casi dinero en caja para fichajes, Arnau tuvo que afrontar salidas de jugadores por los que él mismo había apostado solo cuatro meses antes. Tres fichajes de ocho realizados en verano abandonaron el equipo.

La única apuesta fue la incorporación de Borja Valle, pero el jugador berciano aportó muy poco al equipo, prueba de ello es que solo jugó tres partidos de titular, el último de ellos en Vallecas con la permanencia ya asegurada.

El mayor acierto de Arnau esta temporada fue conseguir que varios jugadores de la plantilla, Arribas, Tejera, Mossa, Grippo, Carlos Hernández, Sangalli y Rodri aceptasen una rebaja en su ficha.