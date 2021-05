Arnau, para siempre en el Oviedo: así fue la emotiva jornada de ayer en el club azul

Directivos, jugadores, miembros del cuerpo técnico, empleados y también el capellán del club, Santiago Heras, acudieron por la tarde al Tartiere para rendir homenaje al director deportivo. En el acto participaron más de 60 personas.

El presidente del club, Jorge Menéndez Vallina, leyó unas emotivas palabras y en el centro del campo se colocó una camiseta del Oviedo con el nombre de Arnau, el dorsal 1, unos guantes, un ramo de flores con un crespón azul y blanco, los colores del club azul.

“El mayor de los sufrimientos es para su familia, y por eso todos nosotros tenemos una responsabilidad y una deuda con él”, leyó Vallina desde el centro del estadio. El presidente dijo que el fallecimiento de Arnau ha dejado al club con “el alma rota”. El capellán del Oviedo, Santiago Heras, rezó una oración en memoria del directivo catalán. El acto fue muy breve, duró unos diez minutos, y algún miembro del club no pudo evitar las lágrimas.

El recuerdo de tu sonrisa, siempre en nuestros corazones 💙



Gracias por todo lo que nos diste.



Hasta siempre, Francesc. Descansa en paz 🙏 #RealOviedo pic.twitter.com/zWwYLREcmA — Real Oviedo (@RealOviedo) 23 de mayo de 2021

La familia del catalán agradeció al Oviedo el emotivo homenaje y el apoyo recibido desde el día del fallecimiento. Al Oviedo no le queda otra que seguir hacia adelante. La muerte de Francesc Arnau ha sacudido de tal forma a la entidad que todo ha pasado a un segundo plano desde el fallecimiento del director deportivo el pasado viernes. Lo deportivo está al margen. Las decisiones de futuro que deberán tomarse, en “stand by”. Pero la vida sigue. La actividad no para. Quedan dos partidos de Liga y el Oviedo tiene que jugarlos. La actividad empezó por la mañana.

Las palabras del presidente del Oviedo "Este no es un homenaje a lo grande, sino un acto sencillo, humilde y lleno de cariño para despedir a una persona con un gran corazón, que nos ha dejado a todos con el alma rota, y que se ha marchado demasiado pronto. Sentimos dolor, rabia, tristeza, incluso enfado, nos hacemos preguntas que quizá nunca podamos responder, pero lo más importante es que le despidamos encontrando la paz. La misma paz con la que esperamos él se haya encontrado. El mayor de los sufrimientos es para su familia, y por eso todos nosotros tenemos una responsabilidad y una deuda con él. Honrar su nombre; recordarle como la persona buena, cercana, entregada, compañera y tantas veces, la mayoría, sonriente que fue. Como un profesional que tocó la gloria con sus vuelos bajo palos, que llegó a lo más alto, que se forjó una carrera a base de esfuerzo, sacrificio y trabajo, y que a todos los aquí presentes nos hizo regalos en forma de momentos maravillosos que hoy debemos recordar para hacer más grande su memoria. Así era Arnau, y así debemos recordarle siempre. Manteniendo el recuerdo de su sonrisa en nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos diste Francesc. Y descansa hoy y para siempre en paz".

La plantilla se ejercitó en El Requexón por la mañana antes de jugar hoy ante el Mirandés (18.30 horas, Movistar). Fue el primer entrenamiento sin el director deportivo. El club intenta unirse ante el dolor y mirar hacia adelante. En un día achicharrante, los jugadores llegaron sobre las 10 horas de la mañana a la ciudad deportiva y estuvieron reunidos en el interior de las instalaciones hasta las 11.

La plantilla salió al campo número 2. El primero en pisar el césped fue Juanjo Nieto en un ambiente de tristeza absoluta. Nadie decía nada. Los jugadores no fueron los únicos en saltar la verde. Todos los empleados del Oviedo de cualquier área del club presentes en la ciudad deportiva entraron al campo de entrenamiento.

Ziganda, con gesto muy serio, fue el último en llegar, acompañado de Federico González, director general del club. Junto a ellos iba David Comamala, que como su mano derecha fue la persona que más trato tuvo con Arnau en su etapa en el Oviedo. No hubo representación del consejo, cuyos miembros se han centrado en arropar a la familia del catalán en todo momento desde su fallecimiento.

De esta forma, un total de 38 personas formaron un círculo en el centro del campo y guardaron un emotivo minuto de silencio en memoria de Arnau.

Los aplausos se prolongaron durante casi dos minutos. El Oviedo hizo público un mensaje institucional. “Dolor. Te echamos mucho de menos, Arnau”. Federico González, con chándal del club y gafas de sol, se dirigió a los jugadores.

“Ánimo, jóvenes”, les dijo el mexicano a los futbolistas. Luego habló largo y tendido con Ziganda mientras los futbolistas calentaban. Poco antes de las 11.30 horas, El Requexón echó el cierre para las personas ajenas a la entidad y el entrenamiento prosiguió. Duró alrededor de una hora. La intensidad fue suave.

En el seno del Oviedo se viven estas horas entre el estado de shock que ha producido la terrible noticia y la incredulidad ante la realidad de que Arnau se ha ido para no volver. “Todavía no me lo creo”, explicaba desde el vestuario después del entrenamiento. Es una sensación generalizada en la plantilla del Oviedo, que todavía debe despachar la Liga ante Mirandés y Tenerife ya sin nada en juego. El directivo catalán tenía buena relación con la plantilla, pero guardaba mucho las distancias con la mayoría de los jugadores en el día a día. Formaba parte de su estilo de liderazgo y creía que era lo mejor. Él también fue futbolista. “Cada uno debe estar en su sitio”, solía repetir Arnau, que, no obstante, siempre estaba disponible para atender cualquier problema que pudiese tener uno de sus futbolistas. Los que más le trataron en el club no podían ocultar ayer su pesar. A David Comamala, secretario técnico y su mano derecha desde hace un año y medio, se le notaba especialmente afectado. La plantilla se concentrará esta mañana en un hotel ovetense a las 12.00 horas hasta partir hacia el Tartiere para jugar ante el Mirandés (18.30 horas).