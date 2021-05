El exjugador del Oviedo Saúl Berjón ascendió a Segunda ayer con el Burgos. El ovetense fue el autor del gol de la victoria ante el Bilbao Athletic (0-1). "Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Jugué en Primera y en Segunda, pero no había ganado nada. No sé ni como se celebra. Lo merecemos sobre todo por la afición, que lleva muchos años sufriendo. Es muy parecida a la de mi club, que es el Real Oviedo, que es sufridora pero siempre apoyó al club. Esto es similar. Ahora que esto no pare”, dijo el asturiano.

🗣️ Saúl Berjón, jugador del @Burgos_CF: “Esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Nunca había ganado nada, no sé ni cómo se celebra".



➡️ "Aunque haya metido el gol, el partido lo ganamos todos".



➡️ "Me alegro sobre todo por la afición. Toca ser felices".#FaseDeAscenso pic.twitter.com/WaWjE3XUUM — RFEF (@rfef) 23 de mayo de 2021

El Burgos logró anoche el ascenso a la Liga Smartbank al imponerse por 1-0 al Bilbao Athletic en la segunda parte de la prórroga y vuelve a la segunda división del fútbol español 19 años después.

Con un gol de Saúl Berjón, el equipo burgalés que entrena Julián Calero consiguió en el último partido de la fase final volver a la categoría que perdieron en la campaña 2001-2002.

El Burgos se une a Real Sociedad B, Amorebieta, que lograron el sábado el ascenso, y al Ibiza, que lo consiguió este domingo. En el Burgos hay una gran representación de exoviedistas. Además de Berjón, está Cerrajería, Alarcón y Lobato, estos dos últimos exjugadores del filial. El director deportivo es Michu, exsecretario técnico azul y exfutbolista del Oviedo, y el entrenador Julián Calero, que fue el ayudante de Hierro en su temporada como entrenador del Oviedo.