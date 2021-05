El Oviedo ya mira al futuro: el club intenta recomponerse de la pérdida de Arnau para retomar el trabajo en los despachos

La inesperada pérdida de Arnau ha dejado al club desolado en lo anímico y al trabajo en los despachos en stand by. Pero los teléfonos siguen sonando y hay que tomar decisiones. La más importante, la búsqueda de un sustituto que coja las riendas de la dirección deportiva y que retome el trabajo iniciado por Arnau. El Oviedo lo busca, tiene ya varios candidatos y espera que la decisión no se demore más de lo necesario. Arturo Elías supervisa los movimientos desde México. El consejo azul y Federico González comandan las operaciones en Oviedo y la hoja de ruta de la entidad pasa por tener un nuevo responsable deportivo en pocos días.

Lo ideal, piensan en el club, sería tenerlo ya la semana que viene. La temporada para el Oviedo finaliza oficialmente el sábado ante el Tenerife, aunque ya no hay nada en juego desde que la salvación es una realidad tras la victoria azul ante el Málaga.

“Ahora mismo está todo parado. No sabemos a quién llamar. Nos dijeron que en unos días se retomaría la actividad”, dice un empleado del Oviedo. Es una sensación también generalizada entre varios representantes de jugadores del primer equipo, pendientes de solucionar el futuro de sus futbolistas. Muchos prefieren esperar a que alguien del club de el primer paso debido al duro momento que está atravesando el Oviedo. Actualmente, el único responsable deportivo con mando en el primer equipo que tiene el club es David Comamala, secretario técnico. El catalán era la mano derecha de Arnau y deberá sentarse con el club para hablar de su situación. Tiene contrato en vigor por una temporada más.

Varios agentes de futbolistas llamaron al catalán en los últimos días para apoyarle tras el fallecimiento de Arnau y éste les emplazo a hablar más adelante sobre asuntos de trabajo. El club también deberá abordar en los próximos días la gestión de la cantera, un ámbito en el que Arnau tenía influencia, especialmente en el Vetusta. En ese sentido, tanto el consejo como Federico González programarán diferentes reuniones en los próximos días con varios responsables de las categorías inferiores.

Mientras el Oviedo afronta la dura tarea de encontrar un sustituto para Arnau, la entidad también tiene encima de la mesa la elección del entrenador para el curso que viene.

La entidad apuesta por la renovación de Ziganda y en el Oviedo no se contempla otra opción que no sea su renovación. México tiene que aprobar su continuidad, pero en el club no esperan problemas.