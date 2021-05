Las vitaminas de El Requexón: El Cuco “recluta” a cinco nuevos jugadores del Vetusta

El africano se entrenó con el Oviedo por última vez en esta temporada. El ariete ha recibido la llamada de la selección de Ghana sub-23 para jugar dos amistosos en Japón, el 5 y el 12 de junio, ante Japón y Corea. Obeng pondrá hoy rumbo a Ghana desde Barcelona y dice adiós a la temporada. Sus compañeros le felicitaron ayer en la ciudad deportiva al salir al césped.

La baja de Obeng para el último partido de Liga ante el Tenerife tiene efectos colaterales en los planes de Ziganda. El Cuco llamó ayer para completar el entrenamiento a cinco jugadores del filial. Además de Alberto Hórreo, que se suele entrenar con el primer equipo y se quedará por la marcha de Brazão con su selección, estuvieron Álex Suárez, Joselu, Armenteros y Sandoval. Hoy está previsto que Cueto ocupe la plaza de Obeng. Con el filial de vacaciones, esos jugadores estarán con el primer equipo los días que restan de temporada. Y esta vez no serán simple relleno, ya que lo más probable es que algún canterano tenga minutos ante el Tenerife en el último partido del año, el sábado en el Heliodoro Rodríguez López (18.30, Movistar). Ziganda se ha distinguido por el buen trato a la cantera desde su llegada a Oviedo. Es esa apuesta por los jugadores de abajo la característica que más valora el club para abogar por su renovación. De momento, el Cuco solo ha hecho debutar a Javi Cueto en la segunda jornada ante el Mirandés, pero jugadores como Javi Mier o Lucas le deben al navarro su participación esta campaña.

Ahora los “vetustianos” pueden tener su oportunidad porque las circunstancias ayudan. No habrá nada en juego en Canarias y el Oviedo tiene varias bajas en puestos claves. Además de Obeng, Rodri y Nahuel no podrán jugar. El andaluz vio la quinta amarilla que acarrea suspensión y el argentino no puede jugar ante el Tenerife, club que tiene sus derechos, por la llamada “cláusula del miedo”. El vacío en la delantera es total, con solo Leschuk disponible de delantero centro. Hombres como Joselu o Álex Suárez pueden acoplarse perfectamente a la mediapunta.

Además, en el centro del campo también hace falta una plaza porque Tejera está sancionado. El catalán, autor del gol ante el Mirandés (1-1), vio la quinta amarilla y no podrá jugar contra el Tenerife.