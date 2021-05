El complicado puzle del sustituto del Oviedo: solo once jugadores con contrato

Mientras tanto, el club intenta trabajar en los despachos como puede antes del fin de curso, el sábado ante el Tenerife. La actividad es intensa a varias bandas y con el dolor reciente por la pérdida del director deportivo. Arnau había dejado parte del trabajo hecho y en estos momentos el único profesional deportivo que tiene el club es David Comamala.

El puzle al que se deberá enfrentar el sustituto de Arnau es de aúpa. Lo es por la configuración de la plantilla actual, por el número de operaciones que hay que hacer y por el escaso tiempo que hay. Poco a poco se configura la hoja de ruta del Oviedo que viene. Hay varias certezas. La más evidente es que el director deportivo que venga se deberá amoldar al entrenador.

El club está en plenas negociaciones para renovar al Cuco Ziganda. Arnau había hecho avances en ese sentido y ahora son Federico González y los consejeros los que pactarán los detalles de su continuidad. No se contempla otra opción en el club para el banquillo del Oviedo que no sea el Cuco y las conversaciones con su agente han aumentado en los últimos días. En el entorno del navarro son optimistas con su renovación.

El elegido para la dirección deportiva, si Ziganda acepta renovar, no deberá buscar entrenador. Sí enfrentarse a una compleja configuración de una plantilla que Arnau tenía perfilada con varias operaciones ya en marcha.

Las más urgentes son las renovaciones de Nieto y de Tejera. El domingo ya no pertenecerán a la disciplina azul. Arnau tenía pensado abordar la continuidad del catalán esta misma semana. Tejera esperará al Oviedo, según fuentes cercanas al futbolista, y a no ser que llegue una oferta irrechazable tanto en lo deportivo como en lo económico su idea pasa por seguir vistiendo de azul. El problema para el Oviedo es el tiempo. Porque Tejera esperará, pero no lo hará eternamente. La situación de Juanjo Nieto es parecida. Las posturas por su renovación estaban alejadas con Arnau y ahora el Oviedo deberá retomarlas.

El caso de Lucas es muy diferente. El lateral del Oviedo también finaliza contrato, pero en su caso su continuidad ya había quedado apalabrada a la espera de la aprobación de Arturo Elías. Lo mismo sucede con la ampliación del contrato de Borja Sánchez, que finaliza su vinculación con el Oviedo en 2022. Arnau llegó a un acuerdo con Borja hasta 2025 y México debía aprobarlo.

Carlos Hernández, Borja Valle y Diegui y Rodri son los otros jugadores que acaban contrato con el Oviedo. El director deportivo que llegue al club deberá sentarse con ambos, pero la sensación que hay en estos momentos en el Oviedo es que no seguirán vistiendo de azul. Brazão, Edgar, Nahuel y Blanco Leschuk son los jugadores cedidos que regresarán a su clubes de origen.

El portero brasileño ya está concentrado con su selección. Los jugadores del Oviedo con la continuidad asegurada son los siguientes: Femenías, Arribas, Grippo, Christian, Mossa, Jimmy, Sangalli, Borja Sánchez, Viti y Obeng. A ellos habría que sumar a Javi Mier, que aunque tiene ficha del filial ya es a todos los efectos futbolista de la primera plantilla.