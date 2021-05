“Echamos mucho de menos a Arnau”, asegura el jugador del Real Oviedo Javi Mier

La afición del Oviedo ha decidido entregarle el premio de mejor jugador de la temporada a Javi Mier. El centrocampista, que ha terminado la temporada sin poder jugar por una lesión en la fascia plantar, ha sido uno de las revelaciones del curso. A pesar de tener ficha del filial, poco a poco ha ido haciéndose importante en el primer equipo y consolidándose como uno más de la plantilla. Un año para enmarcar que le abre las puertas a un futuro prometedor. Durante la entrega del galardón, el futbolista azul quiso tener un recuerdo para Arnau, director deportivo del Oviedo recientemente fallecido: “Quería dedicar este premio a Arnau tras su fallecimiento, desde aquí todo nuestro cariño a su familia; lo echamos mucho de menos y estamos con ellos”. El canterano también quiso agradecer a la afición el apoyo que le ha brindado, así como a otros estamentos del club: “Quería dar las gracias lo primero a toda la afición, por el apoyo que me ha dado durante toda la temporada; luego a mis compañeros, que me han ayudado mucho, y también por la confianza que me ha dado, al cuerpo técnico, al que quiero agradecerle esa confianza. También el personal que trabaja todos los días en El Requexón, servicio médico, prensa y encargados de material”. Javi Mier ha disputado esta temporada 24 partidos con el Oviedo, marcando un gol.