El entrenador del Real Oviedo ya piensa en el futuro: “Por supuesto que hay un plan, no vamos a empezar de cero”

Lo más importante de la rueda de prensa de José Ángel Ziganda es que habló del futuro del Oviedo como si fuera a formar parte del equipo la próxima campaña. En la última comparecencia esta temporada del entrenador azul antes de un partido (el que jugará hoy, a las 18:30 horas, en el campo del Tenerife), al ser cuestionado por su renovación quiso dar tiempo al club pero dio a entender que él se ve dentro: “Cuando haya una decisión final comentaremos todo, pero con los hechos sucedidos (el fallecimiento del director deportivo, Francesc Arnau) se retrasa un poco, estamos intentando asentarnos y adaptarnos a esta situación que se está dando de manera puntual; y esperemos que lo antes posible el club empiece a funcionar de una manera más regular y consistente”.

De hecho, el navarro dejó claro que el Oviedo de la próxima temporada será muy diferente: “Se va mucha gente, hay jugadores cedidos, jugadores que acaban contrato... se va a quedar un bloque que lleva años y esos sí que siguen, hablo de los que tienen contrato; pero solo de manera contractual tiene que venir mucha gente. A partir de ahí, la gente que venga tendrá que ser muy importante y apoyarse en los que tengan más experiencia, o en la gente joven de aquí, y entre todos tienen que ser un bloque, pero vendrá bastante gente”.

Y es que, a pesar de todo, “hay que tirar para adelante”, dijo el técnico azul. “El club tiene que tirar hacia adelante y va a tirar hacia adelante. El palo que hemos recibido a nivel personal, emocional, ha sido tremendo, pero no podemos olvidar que el palo más duro se lo ha llevado la familia, eso es imborrable para ellos. Para nosotros también, pero estamos aquí todos juntos, nos encanta el juego, el fútbol, y entre todos juntos seremos capaces darle una vuelta a la situación y tirar hacia adelante”. En cuanto al trabajo que hay hecho en lo referente a renovaciones y fichajes, aunque , dice Ziganda, “no hay nada cerrado”, sí que hay cosas que se han empezado a trabajar: “Por supuesto que hay un plan, no empezamos de cero”.

Uno de los alicientes que tiene el partido de hoy es que algunos jugadores del filial (se lleva a cuatro) pueda debutar con el primer equipo, algo que Ziganda no tiene tan claro que vaya a suceder: “Viajarán jugadores del filial porque tenemos bajas y gente con sanción, viajarán por si acaso, si viajan pueden jugar, pero de inicio no tengo idea de que salgan. Luego, veremos cómo se da el partido”.

El entrenador navarro no esconde que la preparación de este partido ha sido diferente, pero deja claro que la imagen del club está por encima de todo y que subir algún puesto en la clasificación es importante: “Es la última semana para muchos y por un lado estamos despidiéndonos porque después del viaje de Tenerife la mayoría partirá para sus destinos vacacionales y estamos un poco más relajados y no con la tensión de otras situaciones que hemos tenido. Pero queremos hacer un buen partido y que no sea un trámite, que seamos capaces de afrontarlo con la seriedad que requiere; también sabemos que está en juego la clasificación y dar una imagen del club que es la que se merece”.