Carlos y Valle dicen adiós

Días de despedidas en el Oviedo tras el final de temporada ante el Tenerife. Ayer fue el turno del central Carlos Hernández, que tras cuatro temporadas en el Oviedo todo hace indicar que no seguirá en el club azul. El jienense da por seguro que no renovará tras finalizar contrato, aunque su agente todavía tiene pendiente hablar con el club. De momento, Carlos ya se ha despedido de sus amigos más cercanos en la capital asturiana antes de poner hoy rumbo a Jaén, donde estará unos días de vacaciones antes de decidir su futuro.

El central organizó ayer una pequeña fiesta de despedida tras cuatro años de azul. Carlos Hernández fue un jugador importante en el Oviedo, sobre todo en su primera temporada en el Oviedo, en la temporada 2017-2018. Anotó seis goles y se hizo un fijo en la defensa con Anquela. En las últimas dos temporadas ya no tuvo tanto protagonismo y por eso él mismo da por seguro un cambio de aires. Esta campaña Carlos ha participado en 17 partidos, 9 de ellos como titular.

Paralelamente a la situación de Carlos Hernández, está la de Borja Valle. El berciano no seguirá en el Oviedo la próxima campaña. Valle finaliza contrato tras haber llegado en el mercado de invierno del año pasado, el club no apuesta por renovarle y él ve bien un cambio de aires tras no lograr el protagonismo esperado en su segunda etapa como oviedista. Valle solo ha sido titular en cuatro partidos esta temporada. Acostumbrado a anotar goles, no ha metido ningún tanto en la media temporada con el Oviedo.

En total, ha participado en veinte partidos. Valle ya busca un nuevo club. Otros de los que acaban contrato con el club azul son Diego y Rodri. En principio, todo apunta a que no seguirán en el Oviedo, aunque también tienen pendiente una charla con el club. En el caso del andaluz, su curso estuvo marcada por una lesión en el hombro a principio. Rodri anotó tres goles en once partidos jugados en esta campaña. Diegui jugó 7 partidos, seis de titular.