El Oviedo, a contrareloj: tres días para firmar a un director deportivo

El nombramiento de un nuevo director deportivo es el asunto más complicado en la entidad, aunque el Oviedo espera resolverlo en los próximos días. Si todo va según lo previsto, el nuevo responsable llegará esta misma semana. El club comanda esta operación con sigilo, para evitar que se pueda estropear cualquier negociación.

El Oviedo ha recibido muchos ofrecimientos para ocupar el cargo y tiene clara su elección. Se busca un perfil con experiencia en la categoría y en el fútbol español. Paralelamente, el club está pendiente de la renovación del Cuco Ziganda. El técnico navarro volvió a repetir el sábado, tras el partido ante el Tenerife, que su intención es seguir. “Si el club quiere, me quedo”. La reflexión sonó en el club como una especie de tirón de orejas a los tiempos de la entidad. Porque el club, en conversaciones informales, le ha trasladado a Ziganda su idea de renovarle, pero todavía están pendientes los asuntos capitales de la operación, como la duración del contrato o el proyecto deportivo.

Desde el club azul piden paciencia, pendientes de lo que diga Arturo Elías, pero se esfuerzan en valorar a la figura de Ziganda y su trabajo tras la temporada.

Desde el entorno del Cuco creen que ponerse de acuerdo con el Oviedo será sencillo y rápido una vez que ambos se sienten a hablar de lo importante.

Además de la situación del director deportivo y el entrenador, el Oviedo está pendiente de los jugadores que acabaron contrato y a los que quiere renovar. Es el caso de Juanjo Nieto y Sergio Tejera. En el caso del primero, el jugador debe tomar una decisión en los próximos días. El lateral tuvo una charla informal con el club tras el partido ante el Tenerife (2-2) y el jugador no descarta seguir en el Oviedo.

El club azul sabe que para conseguir su continuidad debe mejorarle el salario, ya que el lateral es uno de los futbolistas peor pagados de la actual plantilla. Nieto está ya de vacaciones y en unas dos semanas tomará una decisión sobre su futuro. En los últimos días muchos equipos llamaron para preguntar por su situación, pero de momento ninguno ha presentado una oferta concreta.

La situación de Tejera es similar. El Oviedo es optimista con su continuidad, aunque reconoce que Tejera es un jugador con cartel en el mercado. El mediocentro catalán espera una oferta de renovación del club azul.

El Eibar, muy atento al Cuco Ziganda

El Eibar está en plena reconstrucción de su proyecto deportivo tras el descenso de categoría a Segunda División y sigue atento a la situación del Cuco Ziganda. El técnico navarro gusta mucho en la entidad armera, que además ya tiene director deportivo: César Palacios, ex del Numancia. El navarro conoce bien a Ziganda y le tiene en alta estima: ambos compartieron vestuario como jugadores de Osasuna. De momento, el Eibar no le ha presentado una oferta al Cuco, pero sí le tiene en su agenda de posibles sustitutos de Mendilibar. Incluso antes de la llegada de Palacios, los directivos del Eibar valoraban al navarro como opción en el banquillo. El club azul es consciente de que el Cuco Ziganda podría tener más ofertas y precisamente por este motivo espera no dilatar mucho más lo posible su renovación como técnico carbayón.