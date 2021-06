El adiós de un canterano del Real Oviedo: Diegui pone fin a una era

El Oviedo ya le ha dicho a Diegui que no tiene intención de renovarle el contrato y que por lo tanto tendrá que buscarse un nuevo destino. El lateral derecho de Villaviciosa, de 27 años, cierra así una fructífera etapa en el club del que es canterano. En la primera plantilla ha disputado 128 partidos: 115 en Segunda, 11 en Segunda B, y otros dos ante el Nàstic por el título de campeón de la categoría de bronce. Y 79 más con el Vetusta en Tercera. Además de en el Oviedo, Diegui ha jugado media temporada en el Cartagena. Allí se fue cedido en el mercado de invierno de la pasada campaña, logrando el ascenso a Segunda División.

La intención del club azul esta temporada era buscarle un destino a Diegui, jugador con el que no se contaba al tener ya a dos laterales derechos en la plantilla, Juanjo Nieto y Lucas Ahijado, pero el asturiano no encontró ninguna oferta que le contentara y decidió quedarse en el equipo con el que tenía un año más de contrato. Ha sido un año duro para Diegui, que ha tenido muy pocas oportunidades a lo largo de la temporada, pero el final lo ha endulzado bastante.

Una lesión de Juanjo Nieto y la constancia en el trabajo durante toda la temporada le permitieron volver al equipo en el tramo final de la competición. Fue titular en el derbi asturiano frente al Sporting en El_Molinón y marcó el gol de la victoria para los azules. Su gol más importante con la camiseta azul. El buen rendimiento que mostró en esos partidos en los que le tocó sustituir a Nieto alimentaron la posibilidad de que pudiera renovar su contrato con el Oviedo, algo que hasta hacía muy poco parecía muy complicado.

Esa posibilidad no se ha dado y finalmente Diegui Johannesson cierra su etapa en el Oviedo. El club tiene ahora mismo que encarar la renovación de los otros dos laterales derechos, con los que en principio sí cuenta. El acuerdo con Lucas Ahijado parece estar ya muy próximo mientras que la situación con Juanjo Nieto es diferente puesto que las exigencias del castellonense son mayores. En el flanco izquierdo de la defensa Mossa continúa con contrato, aunque el club buscará un recambio para que no tenga que ser Lucas, que es diestro, el que tenga que suplir a Mossa cuando éste no juegue.

Una ecuación en la que ya no volverá a entrar Diegui, uno de los jugadores que esta temporada ha hecho más feliz al oviedismo con su tanto en El Molinón.

Así se ha despedido Diegui Johannesson Gracias, oviedistas Carta de despedida de Diegui Johannesson "Hoy me despido del club de mi vida, un Real Oviedo que durante diez años me ha formado como jugador y como persona, y que me llevo para siempre conmigo. Aquí soñé con debutar, con asentarme en el primer equipo y con ayudar al club a volver al fútbol profesional. Aquí aprendí que con trabajo todos esos sueños se cumplen y no puedo estar más orgulloso de haber contribuido a la historia de estos colores. Los mismos que me dieron la oportunidad de jugar con mi selección. Tengo que dar las gracias a todos los trabajadores –sobre todo a los fisios y utilleros que me han aguantado tantos años–, a los compañeros que me han acompañado en esta etapa tan importante de mi vida y a los periodistas que me han tratado siempre con cariño desde el otro lado. Pero si a alguien debo dar las gracias es a vosotros, los oviedistas. Me habéis hecho sentir sumamente querido durante este camino con vuestro apoyo, incluso los más críticos, porque jamás ni unos ni otros habéis dejado de empujar, creer y animar. Gracias por ser incondicionales. Desde hoy soy uno más de vosotros. ¡Hala Oviedo!"

Nahuel dice adiós al club en el que ha vuelto a “disfrutar”

Las despedidas se suceden en el Oviedo y algunos de los que se marchan han querido decir adiós personalmente a la afición. Es el caso de Nahuel, que ayer colgó en sus redes sociales una carta con la que quiso dar las gracias al club azul y a sus aficionados. El atacante argentino, de 24 años, llegó esta temporada al Oviedo en calidad de cedido procedente del Tenerife, con el que tiene contrato en vigor. Nahuel ha sido uno de los jugadores más regulares y que mejor rendimiento han ofrecido al conjunto azul esta temporada, sobre todo en ataque, siendo, con seis tantos, el segundo máximo goleador del equipo. El jugador reconocía a través de sus redes sociales que en el Oviedo ha vuelto a sentirse “futbolista”. “Despedirme de la afición y del club que me ha dado la oportunidad de volver a sentirme futbolista no es tarea fácil. Llegué con la ilusión de dar mi mejor versión y con la convicción de que este era el mejor proyecto para hacerlo”, añadía. El balance final difícilmente podía ser mejor para él: “Terminada la temporada puedo decir que gracias a vuestra confianza y cariño he vuelto a disfrutar y a sentirme importante”. Nahuel se lamentaba también de que el equipo no hubiera llegado más lejos: “Este equipo se hubiera merecido meterse en play-off, pero el fútbol no siempre es justo”. Por último, quiso tener unas palabras para Francesc Arnau, director deportivo del Oviedo recientemente fallecido: “Quiero tener una mención especial para Arnau, gracias allá donde estés por confiar, nunca te olvidaremos”.