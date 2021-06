Diegui se sincera tras su salida del Oviedo: "En 2019 pasaron de renovarme a querer echarme; nunca lo entendí"

Diegui Johannesson se despidió ayer del Oviedo tras seis temporadas con el primer equipo y esta mañana se sentó con LA NUEVA ESPAÑA para analizar a fondo su salida del club azul tras diez años en la entidad. En su discurso no hay rencor, solo agradecimiento, aunque también sinceridad. Su peor momento lo vivió en 2019: "Me renovaron a los pocos meses me querían echar". A continuación, las reflexiones del último representante del ascenso en Cádiz.

Su salida

“Sabía que no seguiría porque no estaba jugando casi nada. Hablaron conmigo Federico González y David Mata y me dijeron que no formaba parte del proyecto. Entiendo esa decisión y les dije que estoy de acuerdo”

El club buscó su salida en 2019, meses después de renovar.

“Es una decisión que no entendí. En marzo de 2019 renové y en julio me entero de que me quieren sacar, pero nunca se me dijo claramente. Era tarde y no salieron las ofertas que quería. Tuve que dejar a mi antiguo agente. Pasaron de renovarme a querer echarme. No entendía nada. Venía de rendir y lo llevé muy mal. Era un jugador contrastado en la categoría y de repente me encuentro con que no me querían. Muchas veces me enteraba de todo por la prensa, no por el club o por mi agente, y eso me marcó. Mentalmente no estaba y mi nivel bajo. Egea me preguntaba que qué me pasaba, que me veía mal en los entrenamientos. Fue una situación que nunca entendí”.

Explicaciones del club

“Creo que en ese momento se fue injusto conmigo. Venía de rendir y de repente estoy fuera. Me podrían no haber renovado y quedarme libre. Nadie me regaló nada y cuando me renovaron todo se veía bien y nadie decía nada. Luego, cuando no juegas, es cuando se dice que igual estás ganando más de lo que debes”.

Las críticas

“Todo llega y puede doler. Yo no obligué a nadie a firmarme ese contrato, que estaba bien, pero es normal. Mentalmente me molestaba que eso se criticase porque yo no era culpable de nada”.

La exigencia del Oviedo

“Llegué al primer equipo cuando ningún canterano subía, no es como ahora. El año del ascenso jugué muchos partidos, pero volví al filial porque había dos laterales derechos. La afición del Oviedo es exigente y es normal porque es un club enorme. A veces se le exige más al de aquí que al de fuera, sobre todo cuando llevas unos años, porque al sentir los colores tienes que dar más. Pero si las cosas no te salen bien vas a ser más criticado. Pasas de ser querido por todo el mundo a ser un ‘mata’. De todos modos, siempre me sentí muy querido en el Oviedo y la afición se portó conmigo de diez”.

La presión del Oviedo

“En el Oviedo hay mucha presión. En el primer año en Segunda nos pedían ascender y la verdad es que volvíamos de la época del barro. Hay mucha urgencia y el Oviedo tarde o temprano acabará ascendiendo, pero hay otros clubes y no hay que ponerse nervioso. Creo que la gente tiene que valorar esta dos última temporadas que se ha pasado tan mal. Las cuatro anteriores peleamos por el play-off. Segunda División es muy complicada”.

Su carácter esa temporada

“Siempre me caractericé por no rendirme. Siempre fui así. En el filial ganaba 300 euros, no jugaba y entrenaba con una sonrisa. Es cierto que es difícil ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar y no cuentas para el entrenador. Yo podría meter mierda en el vestuario y no lo hice. Hay gente que si es suplente no quiere que gane el equipo y yo no soy así. Si al equipo le va bien, a ti te va ir bien”.

Su competencia

“Siempre me llevé genial con toos. Con Carlos Martínez hablo mucho, también con Cotugno, con Juanjo Nieto…Siempre tuve competencia y es normal, aunque acababa jugando siempre menos los últimos años. Esta temporada, para mí, es un orgullo por jugar al final sabiendo que estaba fuera”.

Su gol en El Molinón

“Lo vi como una oportunidad, aunque me podría haber tocado un partido más fácil. Salió bien y encima metí el gol del triunfo. Fue un tanto que solo podía meter yo y me lo decían mis compañeros. Si la llego a fallar y a la contra nos meten gol…Cuando acabé el partido pensé: ‘Si me voy del Oviedo me marcho feliz’. No solo fue el gol, sino por el club, porque hacía mucha falta ganar ese partido para salvarnos”.

Redes sociales

“Si está pendiente te afectan. Yo tuve mi época de estar mirándolo y aunque sean buenas te puede fastidiar. Siempre llegan las críticas, inclusa alguna te hace gracia, pero forma parte del fútbol. Es un poco peligroso, porque hay mucha gente anónima. Si para hacer una cuenta pidiesen el DNI no habría tantas críticas, pero hay que vivir con ello. A veces, haces un buen partido y eres Messi, y otro día, una mierda”.

¿Qué necesita el Oviedo?

“El Oviedo necesita un proyecto a largo plazo, no ir cambiando cada año. Creer en una cosa, aunque venga una racha y no salga bien. El Cuco es una buena opción para seguir si le dan un buen bloque”.