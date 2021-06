Los delanteros del Oviedo mueven ficha

El único que no está de vacaciones es el único que tiene garantizada su continuidad. Samuel Obeng, delantero azul, tuvo ayer un día agridulce. El lado positivo fue que jugó con Ghana sub-23 en el estadio de Fukuoka ante Japón, fue titular y además se estrenó como capitán del equipo por una decisión de la Federación y del cuerpo técnico.

La parte negativa es que el combinado africano perdió por un contundente 6-0. El Oviedo sigue atentamente las progresiones de Obeng y está pendiente del estado físico del delantero, su único ariete en estos momentos.

En el equipo azul todavía no hay un nuevo director deportivo, pero la formación del ataque será un asunto de primer nivel y pese al estado de interinidad las fichas ya se están moviendo. Blanco Leschuk fue el primero en hacerlo y en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA no descartó seguir en el Oviedo y se mostró proclive a seguir de azul.

“No lo descarto, ¿por qué no? Aquí he sido feliz. Siempre y cuando mi familia esté dispuesta a seguir y decidamos que es lo mejor”. En el Oviedo recibieron bien esas palabras, pero emplazan todas las decisiones a la llegada de un nuevo director deportivo. Desde la agencia de representación del argentino no se descarta la operación, que implicaría una nueva cesión, aunque aseguran que no se resolverá hasta el mes de julio.

Leschuk tiene dos años más de contrato en vigor con el Antalyaspor turco, pero su prioridad no es jugar en Turquía la temporada que viene. En su posible continuidad en Oviedo tendrá mucho que decir Ziganda, que todavía está pendiente de negociar su renovación para seguir en el club azul.

La situación de Rodri, el otro delantero de la plantilla, poco tiene que ver con Leschuk. El club guarda silencio y el jugador también, aunque no se espera que se produzca una renovación. A diferencia de Diegui o Borja Valle, Rodri no se ha despedido de la afición. En el club valoran el trabajo del ariete, pero admiten que es difícil su continuidad debido a su salario.

Obeng, pues, es en estos momentos el único delantero azul a expensas de decidir los planes con Javi Cueto, ariete del Vetusta que metió ocho goles la campaña que acaba de finalizar.