Jero, del Vetusta a triunfar en Pumas: "Es una cuestión de confianza"

Para entender la breve historia de Jero en el filial del Oviedo hay que retroceder hasta el verano de 2018. “Hablé con Joaquín del Olmo y me dio la oportunidad de ir. Yo en ese momento estaba en el equipo sub-20 de Pumas. Fui a Oviedo para probar y me acabé quedando”.

Era la primera vez que el mexicano salía de casa y se separaba de su familia. “Esperaba un fútbol duro y una barrera cultural. En México y en España se habla el mismo idioma, pero cambian mucho las costumbres. En lo deportivo hay muchas diferencias. En Oviedo me encontré una cultura del trabajo y del esfuerzo, tanto dentro como fuera del campo. En México llamamos a eso el ‘entrenamiento invisible’. Aquí, en mi país, no siempre hay esa dedicación”.

Jero se fue del Vetusta en el invierno de 2019, tras un año y medio en el filial. Formó parte de la plantilla que logró la mejor clasificación histórica en Segunda B del club y de técnicos tuvo a Javi Rozada y a Emilio Cañedo. En un año y medio como azul, jugó 19 partidos en el filial y solo fue titular en 7. No debutó con el primer equipo, pero sí subió con los mayores a completar varios entrenamientos en la pretemporada de 2019.

En Pumas, gigante mexicano, todo lo contrario. La pasada temporada jugó de titular 13 partidos de los 17 que hay en la Liga regular y completó en todos los 90 minutos. No fue un año bueno para Pumas, que finalizó el 13.º y lejos de los puestos de arriba, pero sí para el joven lateral izquierdo. “Pumas es un club enorme que tiene absolutamente todo. Crecí aquí, lo sigo haciendo y espero hacerlo en el futuro. Las instalaciones son de alto nivel y nos brindan una atención personal tremenda”, asegura el azteca. “La gran diferencia del fútbol mexicano con el español es la velocidad. En España se juega más rápido, directo y ofensivo”, cuenta.

Jero todavía mantiene contacto con antiguos compañeros del Vetusta. “Sobre todo hablo con Steven y con Vanderson. Les echo una llamada de vez en cuando. Son grandes amigos y me ayudaron mucho en Oviedo”. No se atisba en lo que dice el mexicano ni un gramo de rencor por no jugar, solo agradecimiento al club. “Estar en el Oviedo fue muy valioso para mí. Crecí mucho en el aspecto personal. ¡Nunca antes había salido de casa y me recorrí el mundo! El club me hizo sentir muy cómodo y feliz”, finaliza Jero.