El Vetusta afronta una gran revolución

Si el puzle de la plantilla del primer equipo es un reto, el del filial no se queda atrás. El Vetusta sufrirá una remodelación sin precedentes en las últimas campañas tras su descenso a Tercera División. Las decisiones de calado están pendientes de la llegada de un nuevo director deportivo, pero varias referentes a la configuración de la plantilla ya se han tomado en los últimos días. En total, hay 10 jugadores de 24 con contrato en vigor. El descenso ha provocado que varios futbolistas digan adiós antes de tiempo. Es el caso de los centrocampistas Sierra y Meléndez y el atacante Fuentes.

Los tres tenían una cláusula de salida en caso de descenso y no seguirán vistiendo de azul. Los que estaban cedidos tampoco seguirán. Es el caso de Armenteros, Prada, Gassan y Cheikh. Lorea, Ugarte e Inglés, por su parte, finalizan contrato y no se les ofrecerá renovar. Sandoval, Pacoli y Amez también finalizan su vinculación, pero no se descarta que sigan. En principio ellos apostarían por quedarse.

Los anteriores son los movimientos seguros, porque el resto depende de los planes del club, que se decidirán una vez que haya director deportivo. Lo positivo para el equipo es que varios jugadores en los que hay depositada mucha confianza están atados, como Hórreo, Jorge Mier, Bernabéu, Joselu, Eloy, Álex Suárez, Cueto y Steven. El mexicano Aguado también tiene contrato en vigor, pero su continuidad no es segura. El descenso del equipo ha cambiado todos los planes del club porque el presupuesto destinado para el Vetusta descenderá. Un problema al que deberá hacer frente el filial ya se vislumbra. Francesc Arnau dejó realizados tres fichajes procedentes de la cantera del Málaga: Jesús Hoyos (20 años), Mario da Costa (19 años) y Juan Cruz (21 años). Según las fuentes consultadas, no existe ninguna cláusula que anule los contratos por el descenso de categoría, por lo que el club azul deberá decidir cómo afrontar esas incorporaciones y estudiar si puede asumir sus salarios.

René Pérez, central del Lealtad, es otro de los fichajes que se firmó antes del descenso de categoría. En su caso sí existe una cláusula que establece que si recibe una oferta de un equipo de superior categoría a la de Vetusta debe salir cedido. Para que la cesión se active el equipo que se lo lleve a préstamo debe pagar su salario.

En la configuración del Vetusta también tendrá mucho que decir el primer equipo. Varios jugadores harán la pretemporada con los mayores. El caso de Javi Cueto es seguro. Pero hay otros pendientes, como Hórreo, Vanderson, Jorge Mier, Steven y Bernabéu.

Otro asunto pendiente es la elección del entrenador. Emilio Cañedo fue el técnico en las dos últimas temporadas tras el ascenso de Rozada al primer equipo y no tiene asegurada la continuidad. El ovetense se sentó con el club a final de temporada para hacer balance de la campaña, pero su futuro está supeditado al nuevo director deportivo.