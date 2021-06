Michu quiere a Riki en el Burgos

Hoy y ahora, el centrocampista está citado para realizar la pretemporada con el Oviedo, pero su futuro no está ni mucho menos asegurado en el club carbayón. El ovetense quiere seguir disfrutando de minutos y salvo cambio de parecer del Cuco, en el equipo azul lo tendrá difícil. Riki tiene contrato con el Oviedo hasta 2023.

Sus buenas prestaciones con el Racing han provocado que el futbolista llame la atención de varios equipos de la categoría y el Burgos de Michu, recién ascendido a Segunda, es uno de los interesados. El ovetense, director deportivo de los burgaleses, conoce bien a Riki por su pasado oviedista. Michu está pendiente de firmar su renovación como director deportivo del club, algo que se da por hecho en Burgos, pero ya está planificando la temporada que viene tras el ascenso.

Con los deberes a corto plazo de realizar una auditoría y afrontar los problemas de pagos que ha sufrido la plantilla a lo largo del pasado curso, la planificación no se detiene y el objetivo es formar un equipo competitivo para esta campaña. Riki entraría como anillo al dedo en los planes de Michu. El exoviedista Saúl Berjón fue el jugador más destacado del Burgos la pasada campaña, el autor del gol que dio el ascenso ante el Bilbao Athletic y guarda una buena relación con Riki. Berjón finalizó contrato con el Burgos, aunque se espera que continúe en la temporada del regreso a la élite.

La de Riki en el Oviedo no está siendo una historia sencilla. Llamado a triunfar en el primer equipo, no ha logrado de momento la continuidad necesaria como azul. Francesc Arnau bloqueó su salida el pasado verano. El Mirandés de José Alberto fue en ese momento el equipo más interesado en sus servicios. El club opinaba que Riki podía ser un jugador valioso para el Oviedo. No fue así. Participó en cinco partidos, solo uno de ellos como titular. Riki buscó acomodo y encontró sitio en el Racing, en Segunda B. En Santander jugó 12 partidos, 11 como titular, y anotó cuatro goles. Se desempeñó en el doble pivote, una posición habitual en su carrera que en el Oviedo no ha probado todavía.