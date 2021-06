Nahuel quiere seguir en el Oviedo, el club quiere que continúe, pero el Tenerife no afloja su postura. “No hay absolutamente nada con Nahuel. Tiene contrato en vigor y se incorpora al equipo”, explicaron ayer fuentes del club canario, propietario de los derechos del mediapunta, que jugó a préstamo en el Oviedo la pasada campaña. El aviso del Tenerife llega después de que Nahuel volviese a decir públicamente que quiere seguir de azul. El argentino declaró que “siempre he dicho que estoy muy a gusto en Oviedo y si se puede llegar a un acuerdo sería muy bueno”. El club azul no se muestra del todo pesimista con la operación, que no obstante se plantea complicada.