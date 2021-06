El Almería pone la directa para desbloquear el fichaje de Juanjo Nieto

Fuentes cercanas al futbolista azul admiten las conversaciones con el equipo andaluz, uno de los más potentes en lo económico de Segunda División, pero no dan el acuerdo por cerrado y ayer no descartaban su continuidad en el Oviedo. Sea como fuese, el futuro de Nieto se resolverá en los próximos días. El Oviedo no se resigna a quedarse sin sus servicios.

Las posturas entre el Almería y Nieto están muy cercanas, pero todavía faltaría el sí definitivo del jugador, que quiere saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Oviedo para retenerle otra temporada más. El club azul sabe que para renovar a Nieto será necesario subirle el salario, que actualmente es uno de los más bajos de la plantilla, y apostar por un contrato de larga duración.

Rubén Reyes tomará posesión del cargo de director deportivo azul el lunes, pero el Oviedo lleva días manteniendo contacto con los agentes del jugador

Han sido Federico González, asesor del Grupo Carso, y David Mata, gerente, los que han comandado una operación que a partir del lunes será asunto de Rubén Reyes. Si Nieto no sigue, el Oviedo deberá fichar otro lateral derecho que acompañe a Lucas.