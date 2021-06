¿Qué dos cosas le pedirías a Rubén Reyes como director deportivo del Oviedo?

El Oviedo empieza el verano con nuevo director deportivo. La espera concluye. El club azul anunciará hoy la llegada de Rubén Reyes, que asume desde ya las operaciones en el equipo azul, a solo 16 días del inicio de la pretemporada. El reto es mayúsculo y el oviedismo aprieta tras dos años lejos de los puestos de arriba. Se reclama un golpe de timón. Así se desprende de la lista de peticiones que hacen aficionados exjugadores a través de LA NUEVA ESPAÑA. Todos responden a una rápida cuestión: ¿Qué dos cosas le pediría a Rubén Reyes?

El argumentario se repite, pero parece haber ideas claras: se necesita un hombre gol, alguien que dé empaque al centro del campo y tirar mucho más de la cantera. “A Rubén Reyes le pido que tenga la máxima implicación posible y que fiche un hombre gol y un buen mediocentro. Desde la etapa de Curro no tenemos alguien que de orden en el centro del campo. Y eso que Curro no era dios”, razona Ángeles Fernández, peñista de Stadium y socia desde 2003.

El exmediocentro del Oviedo Tomás, muy crítico con el rumbo del equipo en los últimos años, no pide tantos fichajes, pero sí formar una estructura. “Hay que tener una buena lista de jugadores para fichar, no tanto nombres, si no posiciones a reforzar, y crear un equipo de ojeadores válidos”, explica Tomás, que pide a Reyes “asesorarse con los veteranos” y potenciar la cantera. Vili, otro ex jugador, se centra en una petición: “Solo pido que le den autonomía para trabajar”.

A Higinio Iglesias, peñista de Cuervos Azules, le basta con poder volver a ilusionarse con el Oviedo. “No podemos exigirle a Rubén Reyes un ascenso. Hemos de exigirle un proyecto para competir con señorío. Los éxitos han de venir como consecuencia”, razona Iglesias, que pide un equipo formado con más asturianos y tirar del Vetusta.

Ramón Martínez, de la peña Castrillón, también pide contar con las promesas de la casa y “formar una plantilla que nos haga olvidar estas dos últimas temporadas. Y que lo haga contando con Ziganda, algo que a mí entender falló la temporada pasada”.

Enrique Rivero, de la peña La Esquina, también insiste en la cantera. “Hay que incluir a Riki, atar a los que acaban contrato, apostar por Luismi y fichar un par de delanteros. Reyes tiene trabajo por hacer”. Isa Paredes opina desde Bélgica. “Solo pido que le dejen trabajar, que tiene mucha experiencia en el Rayo. A partir de ahí, está claro que necesitamos un delantero”, dice la peñista de Rebeldes. Mila González, de Teatinos, responde corta y directa: “Yo le pediría una buena planificación, compromiso, respeto, trabajo y esfuerzo. Y también conocer y tener claros los objetivos del club”.

Raquel Ramos es miembro de la peña Argentina y pide a Reyes “constancia y organización al formar la plantilla, no ir probando una semana con unos y otra semana con otros”.

Quizá es Isidro Rodríguez, también de Teatinos, el que más cosas concretas espera de Reyes: “Que no traiga paquetes que no quieren en Primera o nombres que solo salen a pasearse por el campo. Hay que intentar quedarse con Tejera y Nieto y no dejar marchar a Riki y Javi Cueto”.

Rodrigo Fuente, de Olivares, asegura que lo importante es un “un delantero goleador para no sufrir”, además de encontrar “alguien que maneje el balón en el centro del campo”. Así que Reyes ya tiene deberes. Unos cuantos.