Rodri se despide del Oviedo. El delantero azul acaba contrato el 30 de este mes y no renovará. Su no continuidad se daba por segura y el propio jugador lo ha confirmado esta mañana en un escrito dirigido a la afición del Oviedo, a la que ha agradecido el trato en la temporada y media que ha vestido de azul. Este es el escrito íntegro de Rodri.

A la familia carbayona.

Como ya sabéis, el próximo curso no seguiré en el Real Oviedo. Me siento un privilegiado por haber vestido esta histórica camiseta durante el año y medio que he estado aquí. No tengáis ninguna duda de que me he dejado la piel por defenderla cuando me ha tocado, desde el primero hasta el último minuto. Ha sido una época complicada por todo lo que nos ha tocado vivir. A pesar de ello, me quedo con un gran recuerdo de toda mi estancia y con el cariño que me habéis transmitido.

Se me ponen los pelos de punta al recordar ese último gol que anoté en el Tartiere justo antes del confinamiento. Mi especial recuerdo para Francesc Arnau, que fue quien apostó por mí y me permitió vestir esta camiseta. Gracias de corazón. Y gracias también a vosotros, que a pesar de la distancia habéis estado a nuestro lado en todo momento. Sois una afición de Primera y pronto volveréis al lugar que os merecéis. En mi corazón siempre habrá un trocito de este club y de esta ciudad. Allá donde vaya, seguiré animando como un oviedista más.

Gracias

¡Hala Oviedo!