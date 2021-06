Día importante para el oviedismo. Rubén Reyes fue presentado esta mañana a las 12.30 como nuevo director deportivo azul. Le acompañó Antonio Rivas, que ayer fue nombrado director de la cantera. El vicepresidente del club, Manuel Paredes, presentó a ambos en la sala de prensa, que contó con la presencia de Manuel Lafuente, ex presidente.

Reyes dijo que harán falta "once fichajes como mínimo" y avisó. "No quiero ser solo un gestor telefónico a las órdenes de un club". Rivas, por su parte, recalcó la importancia de la cantera. Así fue la presentación.

Rubén Reyes tomó la palabra tras Paredes

Confianza. "Agradezco la confianza del club. La responsabilidad es altísima. Si no hubiese iniciado aquí mi trayectoria deportiva no estaría hoy aquí. Actuaré con la máxima exigencia, responsabilidad y sentimiento. Es un orgullo estar con Rivas".

Grupo de trabajo. "Me voy a centrar en generar un grupo de trabajo. Tenemos claras a las personas y estuve viendo muchas cosas que ya se han realizado. Roberto Suárez, Mario Prieto o Álex estarán a mi lado, también Antonio. Voy a estar muy bien acompañado".

Ziganda. "Tenemos al mejor entrenador posible para el Real Oviedo. Ya hablé con Ziganda y estuve con él. Tenemos un técnico optimista y valiente y eso me interesa, que crean en los chicos jóvenes. Ese tiene que ser una parte del futuro".

Funciones. "La función es parecida. Voy a seguir visualizando partidos, viendo mercado, desarrollando departamentos que estén a la altura del fútbol actual y que nos pueden ayudar. Hay muchos datos que nos pueden ayudar. No quiero ser solo un gestor telefónico a las órdenes de un club, quiero estar involucrado".

Tejera y Nieto. "No voy a hablar de casos personales. Quiero intentar aprovechar el mercado que tengo entre mi cabeza, libreta y ordenador. Quiero valorarlo todo y no me voy a dar ninguna prisa. No voy a darme a valores de mercado que están altos. Lo importante es tener alternativas. Nieto tiene alguna oferta directa y también tiene la del Oviedo. Se ha mostrado interés en su renovación y entendemos su decisión".

Su llegada. "Los pormenores de la negociación no los puedo trasladar, no son importantes. Siempre tuve claro que si tenía la oportunidad de venir lo iba a hacer. Al Rayo le debo muchísimo y he trabajado en muchos departamentos. Mi vida estaba muy ligada a ese equipo y me voy con el orgullo de conseguir dos ascensos. Soy un hombre muy afortunado. Tengo dos niños, uno dice que es del Rayo y del Oviedo y el otro que del Oviedo y del Rayo. Estoy centrado en el Oviedo y le doy la enhorabuena al Rayo".

Límite salarial. "Me voy a adaptar al límite salarial que haya. Voy a intentar adaptarme dentro del mercado y luego hay una gestión interna que pertenece a las personas que están dentro del club. Estoy en la parcela deportiva. Mi objetivo no es que el Oviedo mejore a un año vista, se necesita creer, generar estabilidad y patrimonio deportivo. Que jugadores generen recursos y que no vengan para rendir solo un año. Tenemos una gran oportunidad de mercado, porque hay que hacer muchos fichajes".

Fichajes. "Hay que fichar once jugadores como mínimo. De nombres no voy a hablar. Tenemos que firmar un central, lateral izquierdo, derecho, centro del campo, extremos delanteros...Todo. Es una parte positiva".

Canteranos. "Es el jugador que tiene impregnado el valor añadido. El jugador de la cantera tiene que estar en valor y hay que invertir en él tiempo y recurso para que lleguen al primer equipo en las mejores condiciones".

El mercado. "Tengo mucha paciencia con el mercado. Me lo voy a tomar con la calma que sea necesaria. Estoy sondeando todo, estoy trabajando junto a mis compañeros. Cuando considere que llega la oportunidad y es un jugador adecuado, lo encajaremos".

Cedidos y política deportiva. "Si alguno se ajusta a los parámetros a nivel económico contaré con ellos, si no, no. La cesión es un bien necesario, que ayuda a complementar una plantilla cuando necesitas un perfil para un puesto. Un club crece a través de tener patrimonio deportivo. Hay un vacío de contenido de 11 o 13 jugadores y no puede ser el fin de cada año. Se consume el presupuesto y se generan pocos recursos. Mi objetivo es traer jugadores que creen recursos, que tengan rendimiento y que estén comprometidos. Cuando vengo a este ciudad, a este estadio, y veo lo que hay...Hay pocos clubes que tengan esta capacidad. Vamos a aprovecharlo y con la ilusión de generar una plantilla a la altura de la afición. No soy solo director deportivo, soy oviedista y aficionado".

Porteros. "Intentaremos traer otro que sea de otro perfil. No puedo decir si será joven o con experiencia. Espero que las pare".

¿Qué fichajes quiere?: "No solo busco delanteros, busco de todo. Me gustaría tener un equipo versátil, con alternativas. Acercándome a los perfiles que el entrenador quiere, pero siempre priorizando la idea del club".

Vetusta: "No me importa la categoría, sí la formación. Si trabajamos para que tengamos las mejores capacidades. El Rayo saca jugadores de Tercera División. Quiero hacer una plantilla de 21 o 22 jugadores, a ver si lo conseguimos. Nos iremos adaptando, aunque hay que ir haciéndolo sobre la marcha".

Mercado extranjero. "Le doy mucha importancia y no me va a temblar el pulso. Ojalá pueda incorporar a algún jugador de fuera que conozcamos"

Rivas valoró su llegada.

"Para mí es un orgullo estar de vuelta aquí, en la que fue mi casa durante muchísimos años. Vengo ilusionado a un proyecto que resulta muy atractivo en esa unión de primer equipo y cantera que a veces queda desvanecido. Intentaremos darle sentido a la estructura del Real Oviedo. Es un reto interesante, atractivo. Somos conscientes del compromiso que vamos a asumir. Se abre un periodo de conocimiento para saber como está la estructura. Nos toca ayudar a jugadores, entrenadores y estar de la mano de Rubén. Tenemos que tener una relación fluida y de concordia"

Su llegada. "Surgió en pocos días. Me hicieron una propuesta, me hablan de Rubén y de cómo se va a quedar la estructura. Llevo mucho tiempo en el fútbol de formación y me atrae la idea de juntar las dos grandes maquinarias del primer equipo y la cantera. Si podemos aportar el sentimiento de pertenencia de la cantera sería bueno. Estaba en competición y no es fácil atender a un club cuando estás en otro".

Cantera. "Me gustaría contar con gente preparada. Hay exjugadores muy preparados y gente que no es exjugador que también. Acabamos de aterrizar y tengo que tener una visión de lo que hay. Si hay que cambiar cosas, se harán. La idea de cantera se resume de forma muy básica: aportar al primer equipo. En Asturias tenemos la capacidad de fichar a los mejores, pero no nos podemos quedar en ser campeones en cadetes o juveniles. Hay que dar al jugador una formación y que cuando el primer equipo lo demande estar preparados. Eso intentaremos hacer".

Su vuelta. "Hay más gente. ¿Verdad, Manolo? (dirigiéndose a Lafuente, presente en la sala). El club, a nivel profesional, quiere un crecimiento y nos da confianza. Nosotros haremos todo lo posible para estar a la altura".

Arturo Elías. "No he hablado con Arturo. Sí con Federico. El proyecto en sí es lo que nos ha interesado y lo que nos ha transmitido el club. Quiere crecer y no estancarse. Estaba un poco...No sé si decir que hacía falta sabia nueva, pero igual sí meter gente con un vínculo del pasado para potenciar la entidad. Eso han buscado los dirigentes, falta darles la razón con nuestro trabajo".

Filial. "La plantilla de filial, más o menos, ya está confeccionada. Si podemos traer a algún jugador se traerá. Lo mejor que hay que hacer es ver, esperar, y poco a poco ver el funcionamiento de cantera. Habrá que cambiar cosas, pero nos lo dará el día a día. Tengo unos días para empaparme de la situación. La relación que tenemos Rubén y yo es buena, no generamos dudas, y nuestro trabajo va dirigido a lo que es la entidad. Ojalá dentro de uno años podemos hablar de un proyecto estable, en Primera, y con gente de la casa".

Jugadores de la casa. "Es un objetivo que lleguen, pero que lo hagan formados. Yo mismo tengo dudas. Muchas veces tenemos prisa, también los representantes. A veces hace falta un poco más de horno y por correr bajamos tres escaleras. En la formación no puede haber prisas. En el primer equipo los resultados mandan, en la cantera no puede ser eso. Tenemos que estar muy seguros, para que cuando ocurra no haya retroceso".