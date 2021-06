"Rivas es una leyenda en el Oviedo", dicen los que vivieron lo sucedido en 2003

Fue Rivas el que cogió las riendas en lo futbolístico de un club que acababa de bajar deportivamente a Segunda B y administrativamente a Tercera, y que atravesaba por graves problemas económicos. En 2002 pasó de dirigir al juvenil de División de Honor a coger al primer equipo en Segunda cuando era último y con la permanencia muy lejana. Tras el descenso administrativo a Tercera siguió de entrenador. El primer año el Oviedo se quedó a las puertas del ascenso, que sí se consiguió la temporada siguiente. En la temporada 2005/06, ya en Segunda B, fue despedido a mitad de curso.

Para Javi Amieva, Rivas “asumió una responsabilidad que también suponía riesgos, fue nuestro líder para afrontar esta situación tan complicada y difícil. Nos cerraban puertas por todos lados, solo la Federación Asturiana nos abrió la suya, nos tocó contener la desbandada, el primer equipo bajó a Segunda B, luego a Tercera, y eso suponía que el filial descendía a Preferente, hubo que prescindir de un equipo alevín y de otro cadete”, explica. A Amieva le sucede lo que a muchas de las personas que estuvieron entonces en el Oviedo: rememora con cariño esa etapa a pesar de los problemas. “Tengo buenos recuerdos de esa época, yo no era la persona adecuada para estar allí, tenía 32 años y no tenía capacidad para gestionar, pero formamos un grupo de trabajo de gente que estaba muy implicada, éramos un grupo de amigos, de oviedistas que quisimos sacar eso adelante”, relata.

Para Manolo Lafuente lo que consiguió Rivas tuvo “un mérito enorme”, a pesar de que no se logró a la primera el ascenso de Tercera a Segunda B: “Con la presión que teníamos del ACF, se construyó un equipo como se pudo y quedó campeón, lástima que se nos escapó el ascenso en Arteixo, pero al año siguiente no hubo problemas. El Oviedo no tenía un duro, estaba en suspensión de pagos, solo teníamos los ingresos de los abonados, Antonio tuvo un mérito enorme, con la ayuda de Pedro Luis (González, segundo entrenador). Lo que no entenderé jamás es cuando le cesaron, desde entonces el equipo fue cada vez a peor y terminó volviendo a bajar a Tercera”. Lafuente cuenta que, en esa época, Rivas y todos los que estaban trabajando en el Oviedo tenían “un sueldo de supervivencia”. El único que el club se podía permitir.

Y de lo que fue en el pasado a lo que supone en el presente como nuevo director de la cantera del Oviedo. “Con el fichaje de Rivas, también con el de Reyes (nuevo director deportivo del club) percibo una enorme satisfacción de la afición, un acercamiento al club, ya veremos cuáles son los resultados, pero la afición va a estar más volcada, no me cabe duda”, dice Lafuente. Lo mismo piensa Jandro: “Presta que vuelva gente de la casa al club, he visto cosas que no me han gustado, como la salida de Silva y de Fermín, y me gusta ver que El Requexón vuelve a llenarse de oviedistas, es de agradecer”. Para Amieva supone “recuperar unas señas de identidad. La afición está muy contenta”. Y es que, coinciden los tres, “Antonio Rivas es una leyenda del Oviedo y, además, una muy buena persona”.