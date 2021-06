¿Qué fue de aquellos fichajes del Oviedo? Toché se debate entre parar o darse otro año

Aunque al Oviedo llegó ya con 32 años y tras haber pasado por un montón de equipos, el club azul es en el que más tiempo ha estado como profesional, cuatro temporadas en las que marcó 43 goles, siendo las dos primeras en las que dio un rendimiento más alto: indiscutible en el once titular, aportó 18 y 17 tantos respectivamente. En la memoria del aficionado del Oviedo quedará para siempre el gol que marcó en El Molinón el 3 de septiembre de 2017, que dio a los azules el empate (1-1) en el derbi asturiano cuando el partido prácticamente se agotaba con victoria rojiblanca. Toché portaba el brazalete de capitán, que se quitó, mostró al tendido y besó. La imagen ya es un icono para el oviedismo.

Han pasado cuatro años de ese gol y ahora se debate entre continuar con algo que le sigue divirtiendo o dar un paso al lado: “Este año decidí venir a Orihuela para estar cerca de casa y no mover tanto a la niña, salvo los años de Cartagena nunca había estado tan cerca de casa y era algo que me apetecía, aunque ha sido una temporada atípica por todo lo que ha pasado he seguido disfrutando de jugar al fútbol, tengo pasión por este deporte, disfruto en el día a día y sigo yendo a entrenarme con ilusión”. Antes del Orihuela, en su primera temporada, tras salir del Oviedo, jugó una campaña en el Burgos, también en Segunda B.

Viajando en el tiempo hasta sus años de azul, Toché reconoce que “los dos primeros fueron excelentes”, y que luego dejó de ser “tan importante en el equipo”. A ello contribuyeron lesiones y problemas físicos que le impidieron tener tanta continuidad y alcanzar sus habituales cifras goleadoras. Dice tenerle un “un cariño enorme al Oviedo”, club que, asegura, “ha sufrido más de la cuenta” estas últimas temporadas. “El Oviedo tiene que estar más arriba”, sentencia el goleador.

Visto con perspectiva, los cuatro años de Toché en el Oviedo fueron los cuatro mejores que ha tenido el conjunto azul tras su regreso al fútbol profesional. En todos llegaron a la última jornada con opciones de disputar el play-off de ascenso, pero en ninguno de ellos lo lograron, algo que lamenta profundamente: “No hay ninguna clave de por qué estábamos más arriba antes, los resultados acompañaron, había buen equipo; pero tengo la espina clavada de no haber jugado el play-off de ascenso con el Oviedo en ninguna de mis temporadas”.

De todas ellas, para Toché la mejor fue la primera: “El equipo venía de haber hecho una gran temporada en Segunda B y se mantuvo parte del grupo y eso se notó; el año de Hierro también fue bueno y rendimos a un nivel alto”. ¿Qué les faltó?: “Hubo momentos puntuales en los que nos faltó algo de suerte, quizás nos pusimos algo de presión, el año de Hierro puntuamos muy poco fuera de casa, cada año tuvimos momentos malos que hicieron que se nos escapara, pero mi sensación es que alguno de los cuatro años tenía que haberse conseguido”.

El delantero murciano reconoce que echa de menos Oviedo y que tiene pendiente una visita a la ciudad: “Hice muchos amigos tanto dentro como fuera del campo, en ese tiempo conocí mucha gente, grandes personas, tengo muchas ganas de volver, compré una casa en la ciudad”, explica. Una casa en la que han vivido después jugadores como Ortuño y Arribas. Precisamente el delantero murciano, que suena para regresar al conjunto azul, es un futbolista que cuenta con el aval de su paisano: “Fue el que llegó a sustituirme, es muy buen jugador, le tengo mucho cariño. El Oviedo este año tiene que acertar con los fichajes y con Ortuño acertaría”. Lo que más le gusto de su etapa como futbolista en el Oviedo es “la forma de vivir el fútbol que tiene la ciudad”. “La afición se siente muy identificada con su equipo, no son ni del Madrid ni del Barça, durante la semana notas ese aliente cuando vas por la calle, eso no pasa en muchos sitios, hay presión pero es una presión buena, al menos a mí me gustaba mucho”, concluye mientras medita si seguir o echar pie a tierra.