Candidato Mariga: de jugar en el Oviedo a candidato por el Parlamento de Kenia

El paso a la política creó una gran expectación en el país africano. El Jubilee Party, uno de los principales partidos kenianos, confió en él para el asiento que quedó libre en el Parlamento tras el fallecimiento de Ken Okoth, en noviembre de 2019. El puesto correspondía al barrio de Kibera, una de las zonas más marginales de Nairobi, la capital. Buscaba ser el cuarto exfutbolista en colarse en el parlamento tras los casos de Charles Mukora, Joab Omino y Chris Obture. En las semanas previas al proceso, Mariga recibió el apoyo de William Ruto, vicepresidente del gobierno keniano, al que el exjugador azul le dedicó una camiseta del Oviedo.

Aquel proceso no estuvo exento de polémica. La comisión electoral de Kenia paró su candidatura por un defecto de forma. Mariga solventó el problema y pudo presentarse, aunque no votar el 7 de noviembre de 2019. El exfutbolista azul no tuvo suerte en las elecciones y perdió la plaza ante Imran Okoth. “Quiero felicitarle por la victoria. Hemos tenido una competición sana y ahora estoy listo para apoyar su liderazgo”, publicó en un video Mariga minutos después de conocerse los resultados haciendo gala de su amable carácter también en las derrotas.

Lo del deporte a los Wanyama (McDonald Mariga es el nombre compuesto) les venía de serie. El patriarca de la familia, Noé, fue futbolista internacional por Kenia. Tuvo 7 hijos. McDonald y Victor hicieron carrera en el fútbol; el segundo, llegó a jugar en el Tottenham. Otra hija, Mercy, juega al baloncesto y pasó por las filas del ADBA de Avilés. Otras dos se dedican al netball, deporte similar al basket entre equipos de 7 componentes y canastas sin tablero.

Mariga destacó en sus inicios en Nairobi como centrocampista físico y con 18 años se fue a jugar a tercera sueca. Curioso contraste. A partir de ahí fue creciendo: Helsinborg, Parma (donde explota), Inter, Real Sociedad, algunas idas y venidas, Latina y capítulo final en el Oviedo, donde solo jugó 15 partidos, 10 de ellos como titular. Tras la experiencia azul, el retiro. Y una nueva faceta: como político en su Kenia natal.