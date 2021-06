Rivas: “El hábito es lo que hace al jugador competitivo”

Rivas receta las que considera las claves entre los chavales que forman parte de El Requexón: “Hay que marcar algo importante en el fútbol de formación, también en juveniles y en el filial: el entrenamiento es básico. Hay que estar encima, que el entrenamiento sea integral, provechoso para todos. El hábito hace al jugador competitivo. Transmitiré a los entrenadores la importancia del día a día en los entrenamientos. Y añade: “He estado mucho en el Tartiere, he salido poco pero he sentido que la gente me tiene un buen recuerdo. Es muy agradecida”.

Inicio de Liga. La Federación Española de Fútbol confirmó ayer que tanto Primera como Segunda echarán a andar el fin de semana del 13 al 15 de agosto. El sorteo del calendario tendrá lugar mañana, a las 17.30 horas, en la sede de la Federación.