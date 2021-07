“El Oviedo tiene que instaurar una filosofía de cantera”

Emilio Cañedo (Oviedo, 1972) fue el entrenador del Vetusta durante las dos últimas temporadas. Antes había sido futbolista de la cantera azul y también entrenador del División de Honor. Lleva veinte años en los banquillos asturianos y sale del club azul por cuarta vez en su vida. Dice que se va sin rencor, que espera volver en el futuro y que le desea lo mejor a Jaime Álvarez, su sustituto.

–¿Por qué no sigue?

–Estoy agradecido al club. En principio me dieron la opción de seguir, pero no llegamos a un acuerdo. Es la cuarta vez que salgo del Oviedo y espero que no sea la última.

–¿Habló con Antonio Rivas?

–Sí, tuvimos hoy (por ayer) una reunión y fue muy bien, muy cordial. Le transmití el sentimiento de todos los que somos oviedistas. Creo que es necesario que vuelva gente de la casa para darle identidad al club y que su llegada es un acierto. La reunión fue para oficializar mi despedida del Oviedo.

–Se barajó la opción de que ocupase otro puesto en la cantera, ¿por qué no prosperó?

–En su día sí lo hablamos, pero ayer con Rivas ya no. No prosperó porque el puesto que se barajó es el que finalmente ocupa Rivas. Cuando acabó la temporada tuve tres opciones: seguir en el filial, dirigir la cantera o irme a mi casa. Al final salió la tercera opción.

–¿Qué ha aprendido de esta última etapa?

–Me llevo un aprendizaje enorme en una categoría muy competitiva. En el primer año cumplimos el objetivo clasificatorio y el de formación, subieron jugadores como Viti, Javi Mier y Obeng. La temporada pasada seguimos avanzando formativamente, pero en la clasificación no cumplimos el objetivo y descendimos de categoría.

–¿Qué se hizo mal?

–Creo que el equipo estaba compensado, aunque influyó mucho la planificación de los fichajes. Muchos no respondieron a las expectativas, sobre todo en el mercado de verano. Las lesiones fueron otro problema: Javi Mier, Jorge Mier, Vanderson y Gassan iban a ser claves y prácticamente no participaron. Donde fallamos estrepitosamente fue a la hora de competir fuera de casa, sobre todo en plazas importantes. Faltó carácter, experiencia, malos planteamientos por nuestra parte…

–¿Por qué llegaron tantos jugadores de fuera?

–Los fichajes de fuera son bienvenidos si llegan a elevar al nivel. Si no, no deberían haberse realizado. Tres de los que habían venido se marcharon en invierno y vinieron otros tres. Algo hicimos mal. La mayor responsabilidad es la nuestra como cuerpo técnico por no sacar el rendimiento esperado. Al final se salvó el Marino y nosotros no teníamos peor plantilla que ellos.

–¿Qué necesita la cantera del Oviedo para crecer?

–Creo que hay que instaurar una filosofía de cantera, y la prensa también tiene parte de labor en ello. Las bases están asentadas, pero hay que definir bien qué perfil de futbolista se necesita. ¿Un acompañante? ¿Un protagonista? Pongo dos ejemplos. Hasta ahora, en estos últimos años subieron varios canteranos, pero no son protagonistas. Javi Mier subió y se quedó porque quiso el entrenador.

–¿Cómo es la vida de un entrenador de fútbol formativo?

–El fútbol formativo es orgullo interno. No tienes trascendencia, pero ves todas las etapas y tomas decisiones desde el inicio de la carrera de los futbolistas. Cuando llegas a formar no a solo futbolistas, si no a personas, es un orgullo. En el fútbol formativo hay que valorar a la gente más por lo que merece que por lo que consigue. Una de las cosas que más me enorgullece es que, a pesar de que este año no fue brillante, nunca se me cesó. En el fútbol formativo nadie debería cesar a nadie.