Tejera no seguirá en el Real Oviedo. El capitán azul finalizó contrato ayer y hoy comunicó su despedida. Su marcha no pilla por sorpresa en el club porque apenas hubo avances en su intento de renovación. El catalán, capitán del equipo, se marcha del equipo azul después de tres temporadas en las que ha sido siempre titular indiscutible. Su próximo equipo podría ser el Cartagena, de los que más interés han mostrado en su fichaje.

Tejera se despidió de la afición azul en una carta publicada en sus redes sociales.

“Pongo fin a tres años en el Real Oviedo que me han marcado de por vida. Se acaba mi etapa en un club que llevaré siempre en el corazón por la calidad humana que encontré en todos los estamentos desde el primer día en que llegué. Siempre me habéis hecho sentir en casa, he sentido vuestro apoyo y cariño constantemente y jamás habéis dejado de creer en el equipo. Por todo ello, solo tengo palabra de agradecimiento para todas las personas que lo habéis hecho posible.

Resulta difícil despedirse después de tres temporadas llenas de vivencias, pero hay que afrontar que esta etapa ha finalizado y en mi caso me marcho orgulloso de haberme dejado el alma cada vez que he vestido esta camiseta. Espero que los aficionados del Oviedo me recuerden con cariño, igual que lo haré yo siempre con una sonrisa y con innumerables recuerdos en mi memoria.

Deseo que toda la familia oviedista pueda disfrutar de nuevo del fútbol, después de un año extremadamente difícil para todos y espero que el futuro de esta entidad os traiga muchas alegrías. Sin duda, lo merecéis más que nadie.

Hasta pronto, Real Oviedo”