Tejera, el adiós de un líder

El centrocampista ya mira hacia el futuro y baraja una oferta del Cartagena, que salvo sorpresa apunta a ser su siguiente destino. El club murciano le ofrece un contrato de larga duración (dos años más otro opcional) con un salario superior al que percibía en el Oviedo, según fuentes cercanas a las negociaciones. La voluntad del catalán era llegar a un acuerdo para seguir en el club azul, donde se encontraba a gusto y feliz, plenamente adaptado a la entidad y a la ciudad.

El Oviedo no ha podido llegar a las cifras del Cartagena. Los agentes de Tejera llevaban semanas mostrándose muy pesimistas con su continuidad, pese a que los contactos en busca de un acuerdo se mantuvieron hasta el final. El adiós del capitán es un serio revés para Ziganda, siendo Tejera uno de los puntales del equipo y el líder del vestuario.

Su renovación, como la de Juanjo Nieto (firmará por el Almería), eran dos prioridades para el club que principalmente por un factor económico no han podido cumplirse. El Oviedo, comandado por Rubén Reyes, sigue adelante en la planificación deportiva y asume con naturalidad la marcha de Tejera.

Vendrá un recambio de garantías, sostienen en el club. Paralelamente a la marcha del capitán, el Oviedo dio por renovado ayer al lateral Lucas, que finalizó su contrato el pasado día 30. El ovetense tenía cerrado su acuerdo desde hace meses, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El club comunicó la situación contractual de la plantilla y sobre Lucas indicó que tiene “contrato en vigor”, aunque no indicó los años de ampliación, que se extendería hasta 2023.

El club aseguró que “avanza en la nueva campaña y trabaja en los casos en los que interesa la renovación o la rescisión de los contratos vigentes” y también confirmó la promoción de dos jugadores del Vetusta, Steven y Jorge Mier. Ambos tienen contrato con el primer equipo ya desde la pasada campaña, aunque podían alternar con el filial.

La carta de Tejera

Pongo fin a tres años en el Real Oviedo que me han marcado de por vida. Se acaba mi etapa en un club que llevaré siempre en el corazón por la calidad humana que encontré en todos los estamentos desde el primer día en que llegué. Siempre me habéis hecho sentir en casa, he sentido vuestro apoyo y cariño constantemente y jamás habéis dejado de creer en el equipo. Por todo ello, solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que lo habéis hecho posible. Resulta difícil despedirse después de tres temporadas llenas de vivencias, pero hay que afrontar que esta etapa ha finalizado y en mi caso me marcho orgulloso de haberme dejado el alma cada vez que he vestido esta camiseta. Espero que los aficionados del Oviedo me recuerden con cariño, igual que lo haré yo siempre con una sonrisa y con innumerables recuerdos en mi memoria. Deseo que toda la familia oviedista pueda disfrutar de nuevo del fútbol, después de un año extremadamente difícil para todos y espero que el futuro de esta entidad os traiga muchas alegrías. Sin duda, lo merecéis más que nadie.