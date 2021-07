La ambición de Cornud: "Fichar por el Oviedo es un paso adelante en mi carrera, el objetivo es estar arriba"

Su fichaje: "Había escuchado el interés del Oviedo y lo hablé con mi agente. Luego tuve una videollamada con Rubén Reyes, me presentó el proyecto del Oviedo y me gustó. Quiere hacer algo interesante".

¿Qué supone su fichaje?: "Es un paso adelante en mi carrera. Sé la exigencia que tiene el club porque ya estuve en el filial, siempre hay responsabilidad y estoy dispuesto a darlo todo para triunfar en el primer equipo del Oviedo. Estar en el Vetusta ha influido mucho, porque cuando conoces el club ayuda".

¿En qué ha mejorado en el Sabadell?: "En el Sabadell he jugado en una posición diferente, de carrilero. Con el entrenador del Sabadell he trabajado mucho a nivel defensivo y me ayudó a posicionarme y como colocarme".

¿Qué le dijo Rubén Reyes?: "Me dijo que le gustaba, que me había visto en el Sabadell . Todavía no tuve la oportunidad de hablar con Ziganda".

¿Cuál es el objetivo del equipo?: "El objetivo es estar lo más arriba posible, pero eso hay que trabajarlo. Depende de muchas cosas. Estoy aquí para trabajar".

