La pausa de Benavides

San Mateo 2019. Aquellos tiempos sin pandemia ni mascarillas. Javier Benavides paseaba tranquilamente por Oviedo con su mujer y sus dos hijos cuando le sonó el teléfono móvil. Le estaba llamando Javi Rozada, su jefe en el Vetusta.

–Bena, nos toca subir al primer equipo.

“¿Miedo? Para nada. Asumimos el reto muy ilusionados y cuando fuimos a ver a Sergio Egea nos dimos cuenta de lo pedazo de paisano que era. Nos lo puso todo super sencillo y no era fácil. Teníamos claro que había que estar a la altura en lo profesional y en lo personal”, recuerda Benavides, segundo técnico de Rozada en el Vetusta y en el primer equipo y miembro del staff de la cantera. Su último puesto fue el de asistente de Emilio Cañedo en el Vetusta. El club le comunicó la semana pasada que no seguiría en la entidad. “Bena” se va sin reproches. “Ni pregunté cuando llegué, ni pregunté al salir. Me siento un privilegiado por haber estado en el Oviedo y solo tengo palabras de agradecimiento hacia todas las personas del club. Espero volver en el futuro si se dan las circunstancias”.

La historia de Benavides es la de la pasión por el fútbol que no captan las cámaras. La de los madrugones a las cinco de la mañana para aprovechar la paz de la casa y trabajar en informes de la cantera. La de entrar a trabajar a las 3 de la mañana en la panadería siendo un veinteañero (Benavides estudió repostería), sacarse el carné de entrenador por las tardes y entrenar a las ocho a las inferiores del Covadonga. Y así, todos los días. “Fueron tiempos duros, pero chulos. Menos mal que tengo una buena mujer que me entiende”.

Allí, en el popular Cova, empezó Benavides. “Estuve doce años. Dejé de ser jugador y empecé de segundo entrenador”, explica el ovetense, que entrenó en sus inicios a Adrián López y empezó a jugar al fútbol con 9 años con su ilustre primo segundo: Santi Cazorla. Benavides entrenó luego al Estadio y en 2017 le llegó su momento. “Robles me llamó para entrar en la cantera del Oviedo y dirigí al Liga Nacional. Estar en el Oviedo era un lujo, me sentí siempre un afortunado”.

Mientras el ovetense destaca en el Liga Nacional, Rozada asciende con el Vetusta y el año de Segunda B necesita un asistente. Ambos se conocían en la etapa del Cova. Él era entrenador del Tercera infantil y Rozada el del Segunda alevín. Compartían campo de entrenamiento y pasaron a compartir banquillo en El Requexón. Un año después estaban en el primer equipo. “Es muy fácil trabajar con Rozada. Es un terremoto y a mí me tocaba ser más pausado, que a veces es la función de un segundo entrenador. Cuando nos hicimos cargo del primer equipo nos encontramos un vestuario tocado, pero con humanidad y nivel deportivo. Creo que conseguimos dar un salto de calidad. Luego Ziganda hizo un buen trabajo”. A Benavides le tocó ejercer de primer entrenador en tres partidos: Almería (fuera) y Málaga y Alcorcón en el Tartiere.

El partido ante los alfareros fue el último de la etapa de Rozada. “Tras el partido tuvimos una reunión y el consejo y Arnau nos dieron confianza, fue una charla típica de fútbol. En el fútbol profesional solo cuenta ganar y cuando empiezas en el primer equipo sabes que te queda un día menos en el cargo. No nos esperábamos el despido, pero forma parte de este deporte”. Benavides regresó al trabajo en la cantera y luego fue el segundo asistente de Cañedo en el Vetusta. “Fue un momento difícil, porque saborear el fútbol profesional en el equipo de tu vida y de tu ciudad era precioso. Pero seguí trabajando con la misma pasión”. A Benavides le toca ahora una pausa, aunque admite que será corta. E insiste: “Al Oviedo, solo agradecimiento”.