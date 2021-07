Cornud promete trabajo y avisa: “El objetivo es estar lo más arriba posible”

Estrenando polo del Oviedo, lleno de tatuajes, con barba de tres días y sin perder la sonrisa pese a su aparente timidez. Pierre Cornud tuvo ayer su puesta de largo como nuevo jugador del Oviedo. A primera hora, reconocimiento médico. A mediodía, presentación oficial acompañado de Manuel Paredes. Y luego, visita al campus del club. Tuvo tiempo para avisar del objetivo del equipo la temporada que viene –“estar lo más arriba posible”– y para prometer “trabajo”.

Hoy volverá a entrenarse en El Requexón un año y medio después de su salida del Vetusta. Esta vez lo hará como flamante jugador de los mayores y con la vitola de ser el primer fichaje de la etapa de Rubén Reyes como director deportivo. “Había escuchado el interés del Oviedo y lo hablé con mi agente. Luego tuve una videollamada con Rubén Reyes, me presentó el proyecto del Oviedo y me gustó. Me dijo que yo le gustaba, que me había visto en el Sabadell. Quiere hacer algo interesante”, dijo el lateral izquierdo francés, de 24 años.

El futbolista admitió que haber jugado en el filial influyó en su decisión de aceptar la oferta azul. “Es un paso adelante en mi carrera. Sé la exigencia que tiene el club porque ya estuve en el filial, siempre hay responsabilidad y estoy dispuesto a darlo todo para triunfar en el primer equipo del Oviedo. Estar en el Vetusta ha influido mucho, porque cuando conoces el club ayuda”, indicó.

Cornud llega al Oviedo para disputarle el puesto a Mossa en el lateral izquierdo. Su relación calidad precio ha sido el factor decisivo para que el club pensase en repescarlo. Él insistió ayer en que el trabajo será su mejor arma, aunque también se mostró ambicioso sobre el objetivo del equipo. “El objetivo es estar lo más arriba posible, pero eso hay que trabajarlo y depende de muchas cosas. Yo estoy aquí para trabajar”, afirmó el jugador galo.

Cornud, lateral con alma de extremo, habló también sobre sus condiciones futbolísticas y explicó que la temporada pasada mejoró mucho sus registros defensivos. En el equipo catalán jugó de carrilero. En el Oviedo, si Ziganda sigue con defensa de cuatro, le tocaría de lateral puro. “En el Sabadell he jugado en una posición diferente, de carrilero. Con el entrenador del Sabadell trabajé mucho a nivel defensivo, el posicionamiento y cómo defender en línea de cinco o de cuatro. Me ha ayudado muchísimo a todos los niveles”, indicó el francés, que también habló sobre su salida del Vetusta, en el mercado de invierno de 2020. “En la temporada 2019-20 me llamó el Ibiza, que se estaba jugando el play-off. El Mallorca (propietario de sus derechos) decidió cederme ahí para que compitiese a un nivel más alto”, aseguró.

Manuel Paredes, presidente en funciones del Oviedo, hizo de maestro de ceremonias en la presentación de Cornud, en la que también estuvo César Martín. “Muy bien hablado, Pierre”, le dijo el presidente en funciones al galo. Paredes también comentó que la campaña de abonados se presentará este mes “sin falta” y que LaLiga todavía no ha facilitado al Oviedo el límite salarial que tendrá disponible.