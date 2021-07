El Oviedo busca patrocinador principal y el Carlos Tartiere ha perdido un apellido. La compañía minera NMR ya no es el sponsor principal del club azul ni su marca forma parte de la nomenclatura del estadio. El contrato de patrocinio finalizó el pasado 30 de junio y no se renovará. La empresa pasa por un momento económico muy delicado desde hace meses y presentó un preconcurso de acreedores Ayer, en la presentación de Pierre Cornud, el logo de NMR ya no estaba presente en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

En los próximos días el nombre de NMR se quitará de la fachada luminosa del estadio. El Oviedo llegó a un acuerdo con la compañía durante el pasado mes de agosto por el que iba a percibir unos 500.000 euros que repercutirían directamente en el límite salarial. El gerente del club, David Mata, fue la persona clave para conseguir dicho patrocinio, que fue histórico por el citado cambio de nombre del estadio.