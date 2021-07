El Oviedo arranca hoy con 24 jugadores y sin Matheus ni Obeng

El Oviedo 2021-22 echa hoy a rodar en El Requexón. Cuco Ziganda, entrenador azul, contará con 24 jugadores para empezar los entrenamientos en la ciudad deportiva, nueve de ellos pertenecientes al filial.

Los jugadores y el cuerpo técnico deberán pasar a las 8.00 horas las pruebas PCR y los test serológicos y luego el entrenamiento será de forma individual por la tarde en El Requexón, a turno doble, debido a que todavía no se conocerán los resultados de las pruebas. Las sesiones serán a las 17.00 horas y a las 18.00 y no está permitido el acceso a los aficionados. Los únicos jugadores que no estarán en el inicio de la pretemporada son Obeng y Matheus Aias, que según indicó el club se incorporarán “entre finales de la presente semana e inicio de la próxima”. El ghanés ha disfrutado de vacaciones por sus compromisos internacionales con la selección y el brasileño todavía está solucionando varios trámites para llegar a Asturias. Los jugadores citados para realizar la pretemporada son los siguientes: Femenías, Lucas, Grippo, Arribas, Pierre, Christian Fernández, Mossa, Jimmy, Viti, Riki, Sangalli, Borja Sánchez, Javi Mier, Jorge Mier, Steven, Berto Hórreo, Lucas Laso, Oski, Guille Bernabéu, David Iglesias, Javi Cueto, Álex Cardero, Vanderson y Joselu Guerra. Hay varios jugadores que empezarán la pretemporada a las órdenes del Cuco, aunque su futuro puede variar. Son los casos de Viti y Riki. El extremo ya comentó recientemente que si no tiene minutos podría buscar una salida. El mediocentro, en cambio, deberá convencer a Ziganda tras regresar de su cesión en el Racing de Santander, donde dejó buenas sensaciones. El futuro del delantero Steven también está en estudio, aunque de momento podrá entrenarse a las órdenes del Cuco Ziganda.