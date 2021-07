Sheila Andrino: “Jugué contra el Oviedo y fue el equipo que más me llamó la atención”

Sheila Andrino es, tras Irene Osorio, el segundo fichaje del Real Oviedo Femenino para esta nueva temporada que ya asoma. Madrileña, acaba de cumplir 22 años, y compartió vestuario con Osorio en el Madrid Club de Fútbol, donde el año pasado disputó doce partidos en la Primera División. Juega de mediapunta o en la banda y se define como una jugadora rápida y vertical, de esas que les gusta aparecer desde la segunda línea, donde las defensas rivales sufren. Donde suelen moverse con soltura los futbolistas de calidad. Para Andrino esta será la primera experiencia lejos de su Madrid natal. Afronta el reto con ganas y con el objetivo de conseguir el ascenso de categoría.

–La temporada pasada jugó al máximo nivel.

–Vengo de Primera División de jugar y entrenar casi toda la temporada con el primer equipo.

–¿Cómo se define como jugadora?

–Soy ambidiestra, mi pierna buena es la derecha, pero manejo bien las dos. Me pueden poner de lateral derecho, izquierdo, de extremo o de mediapunta, que es mi posición. Soy rápida, muy vertical y también fuerte y me gusta irme por dentro, muy al estilo de los mediapuntas. Eso me encanta.

–¿Y cómo empieza a jugar al fútbol?

–Empecé en un equipo de mi barrio que se llama Los Rosales, luego mis padres me llevaron a hacer unas pruebas de fútbol sala en un equipo de chicos, después me fui al Palomeras en Vallecas que ya era fútbol once también con chicos, y más tarde al Rayo Vallecano, donde estuve siete años y medio. A raíz de eso me fichó el Tacón con el objetivo de ascender a Primera División. Luego ya me fui al Madrid Femenino, donde jugué en Primera, que es el sueño de toda jugadora.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional en Oviedo y lejos de casa?

–Con mucha ilusión. Cuando me llegó la oferta, no me la esperaba. El año pasado me gustó mucho cómo jugaba el Oviedo, nos enfrentamos a ellas y fue el rival que más me llamó la atención. Y este año he tenido la suerte de que me llegara una oferta. No me lo pensé, la acepté a la primera y tengo muchísimas ganas de empezar. Tengo muchas ganas de irme a vivir fuera, de conocer gente nueva y espero que la experiencia me aporte madurez al estar lejos de casa.

–¿Qué considera que le puede aportar al conjunto carbayón?

–El trabajo no va a faltar, eso seguro, y el compromiso hacia el club tampoco. Y espero aportar alegrías y también el ascenso a Primera, que es el objetivo principal. Espero disfrutar, porque necesito disfrutar del fútbol, también voy a seguir aprendiendo y evolucionando junto a las compañeras, e ir cogiendo experiencia.

–¿Conoce ya a sus compañeras de equipo?

–A algunas.

–¿Y qué le han contado de Oviedo y del equipo?

–Me han dicho que Oviedo es una ciudad muy bonita, que voy a estar allí muy a gusto con la gente que es muy cercana y que voy a estar muy cómoda. Y me han hablado muy bien de la directiva y de los entrenadores del Real Oviedo.

–¿En qué jugadoras se fija o a cuáles le gustaría parecerse?

–En Jennifer Hermoso y en Vero Boquete por su ambición. Son las que han abierto camino en el fútbol femenino. Vero Boquete está yendo país por país jugando en los grandes clubes y me encanta por la ambición que tiene.

–El fútbol femenino está creciendo mucho.

–Cada vez más. Mire al Barcelona que ha ganado la Champions. Esas cosas son las que nos abren el camino a las que venimos detrás. Eso hace crecer al fútbol femenino y que se apueste más por nosotras.