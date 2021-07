“El objetivo del equipo es el ascenso, y el mío, el de crecer como futbolista”

–¿Cómo empieza a jugar al fútbol?

–Llevo jugando desde que era pequeña, empecé en el equipo de mi pueblo (en Torrelodones). Luego me fichó el Atlético de Madrid, estuve allí seis años, el año pasado me fichó el Madrid (el Real Madrid Club de Fútbol) y ahora el Real Oviedo.

–¿Cómo le llega el interés del Real Oviedo en su fichaje?

–Fue mediante mi representante. Fue el que me dijo hace unas semanas que el Real Oviedo podía estar interesado y le dije que me parecía buena opción y a partir de ahí fue todo bastante fácil.

–Parece que lo tenía bastante claro. ¿Fue sencilla la negociación con el club azul?

–Fue bastante fácil, fue llegar la oferta y no lo dudé: dije que sí enseguida.

–¿Qué fue lo que le hizo decantarse por la oferta del Oviedo?

–El proyecto que me presentaron, que me atrae la ciudad y también que me apetecía salir ya de Madrid y tener una experiencia fuera.

–¿Es la primera vez que juega para un equipo de fuera de Madrid?

–Sí. Va a ser mi primera experiencia fuera de la capital y eso me hace estar más ilusionada. Es algo totalmente nuevo para mí.

–Con ese grado de ilusión extra, ¿cómo afronta este nuevo reto deportivo?

–La verdad es que tengo muchas ganas de empezar y también mucha ilusión.

–¿Cómo se define como jugadora, para aquellos que no la hayan visto jugar el año pasado en el Madrid?

–(Duda durante unos segundos) Soy rápida, tengo potencia y soy trabajadora.

–Con esa base, ¿qué considera que le puede aportar al Real Oviedo?

–Espero que muchos goles y mucho trabajo, sobre todo, y también compromiso, eso no va a faltar.

–Juega de extremo, ¿ve puerta con facilidad?

–Sí. Aunque no es mi punto fuerte, pero sí que soy goleadora. De hecho, si tengo la suficiente confianza durante la temporada sí que puedo llegar a serlo, sí que puedo aportar goles.

–¿En qué jugadoras se fija, cuáles son sus referentes sobre el terreno de juego?

–En Alexia Putellas y en Jennifer Hermoso (ambas jugadoras del Fútbol Club Barcelona). Creo que lo son de la mayoría de todas nosotras, de las que jugamos al fútbol, porque, al final, son las que han abierto el camino. Ellas son nuestro principal referente.

–¿Qué aspiras a lograr con el Oviedo?

–A nivel colectivo el ascenso, ese es el objetivo fundamental de la temporada.

–Eso a nivel colectivo ¿y a nivel individual?

–A nivel individual seguir creciendo como futbolista y aprovechar al máximo esta primera experiencia fuera de casa.