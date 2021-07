Joan Femenías, portero del Real Oviedo, avanza en el primer tramo de la pretemporada sin competencia en el puesto, esperando a conocer quién será su compañero y a la vez rival bajo palos. Sin embargo, asegura que esto no le preocupa. "Estoy centrado en prepararme lo mejor posible y en dar mi mejor versión para poder ayudar al equipo a conseguir un resultado en la clasificación mucho mejor", subraya el guardameta, consciente de que el rendimiento de la plantilla la pasada campaña, estancado en tierra de nadie, no colmó las aspiraciones de los aficionados. "La exigencia en el Oviedo tiene que ser máxima, altísima, y eso no es solo decirlo, es hacerte responsable de las palabras y empezar a trabajar con las ideas que tiene el míster para que la afición se sienta identificada con nosotros", advierte Femenías.

Un paso adelante en la clasificación para el que, según el portero balear, será clave el apoyo del público, que podrá regresar al Carlos Tartiere tras el largo paréntesis provocado por la pandemia. "Tenemos pendiente ser más fuertes en nuestro campo y la afición nos va a dar una ayuda que va a ser muy significativa para nosotros. Su vuelta es lo mejor que puede pasar para el fútbol. Al final esto va de emociones y la motivación de hacer feliz a nuestros aficionados es lo que nos mueve para trabajar cada día y conseguir objetivos", sostiene.

La transformación en la plantilla azul será grande, una vez confirmadas las marchas de algunos de las piezas básicas de la pasada campaña. Femenías lo ve normal y tiene confianza en que los recambios estén a la altura: "Esto es el fútbol, al final de cada temporada las plantillas cambian. Es verdad que va a haber cambios significativos, pero estoy convencido de que los jugadores que lleguen van a ser importantes para nosotros y de que vamos a conseguir ganar con el trabajo en el día a día, conociéndonos y siendo una familia".

Él, por su parte, se alegra de no haber cambiado de aires. "Soy un privilegiado de poder estar aquí, tenía la ilusión de seguir porque me encuentro a gusto, soy feliz haciendo lo que más quiero y tener esa continuidad y esa estabilidad es importante para poder crecer y dar pasos adelante".