Viti descarta salir del Oviedo y peleará por hacerse un hueco en los planes de Ziganda

El Oviedo le había transmitido hace unas semanas que si le surgía alguna oportunidad lejos del Carlos Tartiere no iba a ponerle demasiados reparos a su salida. Es más, le transmitió que le pondría facilidades para rescindir el año de contrato que le queda. No será así. El veloz extremo de Laviana ya ha tomado la decisión y no abandonará el conjunto carbayón, pese a que ha tenido alguna que otra tentativa para poner rumbo a otro club. El lavianés se ve con opciones reales de ganarse un puesto en muchos de los 42 onces iniciales que tenga que confeccionar José Ángel Ziganda a lo largo de esta temporada que ya asoma por el horizonte.

En estos primeros entrenamientos, de hecho, el entrenador navarro ha estado muy pendiente del lavianés, que tiene unas grandes condiciones físicas pero que se ha visto lastrado por las lesiones durante estos últimos años. Aunque, cuando ha estado bien físicamente, Ziganda le ha dado confianza.

De hecho, empezó jugando con cierta asiduidad en los primeros encuentros de la primera vuelta del campeonato. Aunque ya en la jornada tercera una aciaga y polémica jugada en el área del Mirandés –que el colegiado no castigó como penalti– le provocó una lesión en el pie. Aquel partido terminó en empate a un gol gracias a un tanto en el último suspiro de Marco Sangalli que, precisamente, había sustituido al lesionado Viti. De aquella se reincorporó rápido al equipo, pero a media temporada volvió a recaer de sus problemas físicos. Al final, el lavianés disputó 14 partidos el curso pasado con el Real Oviedo –la mayoría saliendo desde el banquillo– y aportó una asistencia. También sumó otros dos encuentros en la Copa del Rey, en los que anotó un gol frente al Coria y sirvió en bandeja una asistencia. Al final, contabilizó 710 minutos sobre el terreno de juego en partidos oficiales con el Oviedo.

El principal problema de Viti en el club carbayón ha sido la falta de continuidad por culpa de las lesiones. Por ese motivo, a sus 23 años, el veloz extremo sigue sin hacerse un hueco en los planes de los entrenadores azules. Y eso que los diferentes preparadores del club carbayón siempre han elogiado su entrega sobre el terreno de juego y también su rapidez. Lo hizo, por ejemplo, Juan Antonio Anquela y también el propio Ziganda, que ha destacado en algunas ocasiones la actitud del lavianés. Fue David Generelo el que le dio la alternativa durante las tres últimas jornadas de 2016. Solo una de ellas desde el once inicial, en el último choque frente al Zaragoza en La Romareda. Desapareció del primer equipo en la temporada siguiente (la 2016/17) y un año después, ya con Anquela a los mandos, solo disputó siete partidos, todos desde el banquillo. Su mejor campaña la firmó en la 2018/19. Participó en 14 encuentros en Segunda, 9 de ellos como titular.