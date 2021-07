El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, asegura que su objetivo inmediato es construir un equipo "con el que sentirse identificado, que no sea intrascendente". Aunque no habló de posiciones en la clasificación, el técnico azul dejó claras sus intenciones en la primera rueda de prensa que ofrece desde que se inició la pretemporada. Para alcanzar ese fin, subraya el Cuco, prefiere esperar por la llegada de los futbolistas que apresurarse en traer elemenos que no le convenzan.

Ziganda admitió que, tras la pérdida de jugadores que formaron la columna vertebral del equipo la temporada pasada, "necesitamos refuerzos en todas las posiciones, tanto en lo que se refiere al número de los que vengan como a mejorar lo del año pasado, para tener el mejor equipo posible". El entrenador azul rehúso marcarse un objetivo clasificatorio concreto: "Hay mucha igualdad, pero quiero un equipo con chispa y que sea duro".