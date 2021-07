Jaime Álvarez, entrenador del Real Oviedo Vetusta, estrenó esta mañana la pretemporada del equipo reflexionando sobre las posibilidades del filial carbayón para esta nueva campaña en la que militará en la tercera división de la Real Federación Española de Futbol. Sobre la meta que se marca aseguró: “El objetivo te lo va a ir poniendo poco a poco el día a día. Son chicos muy jóvenes, este año se ha optado por un camino diferente al de años anteriores. Es una propuesta correcta, de gente joven con pasado en el club que conocen muy bien la casa. El objetivo ahora es ir juntándonos y conociéndonos todos. La categoría va a ser exigente, pero hay ganas de que los chicos mejoren y hacer lo posible para estar lo más arriba posible”.

Álvarez, exjugador azul, es un viejo conocido de la casa. Sobre su vuelta dijo: “La sensación es un poco extraña, son doce años desde que abandoné el club como jugador y volver al equipo del que eres aficionado y que sientes desde fuera y para un reto tan bonito como es estar en el banquillo del segundo equipo es algo muy emocionante”.

No es la primera vez que se plantea su vuelta al club azul. “En los últimos años siempre hubo comentarios de que podían estar interesados en mí, la verdad es que era complicado compaginarlo mientras jugaba y una vez que finalizó la temporada se pusieron en contacto conmigo. Me pareció muy interesante la propuesta, llegamos a un acuerdo rápido y aquí estamos con mucha ilusión”.

Ahora llega el momento de confeccionar las plantillas. Sobre la de los rivales Álvarez explicó: “Las plantillas están prácticamente hechas, la categoría la conozco bien y va a ser más exigente. Es una de las terceras divisiones más potentes de los últimos años. Quizás no haya un favorito claro este año, pero prácticamente los equipos en los que uno piensa serán los que estarán peleando por estar arriba”.

Y sobre la suya propia dijo: “La plantilla es la que es, amplia, con chicos que promocionan del juvenil, otros que vienen de haber jugado en tercera y otros que ya estaban. Siempre hay posiciones que pueden estar más cojas y que iremos viendo en función de las necesidades. Estamos contentos con lo que hay y si viene alguien será para mejorar lo que tenemos”.

El Vetusta tendrá jugadores muy jóvenes, algunos llegados desde el exitoso equipo de División de Honor. “El DNI no me preocupa, me da igual que haya chicos de 16, de 23 o de 20, al final, van a estar todos en la dinámica y el que haga méritos estará con nosotros. Hay jugadores con 26 años que no están preparados para estar en un filial y otros que con 16 están perfectamente capacitados. Vamos a ver el progreso que tienen, y en función de eso veremos con quién contamos y con quién no”.

Hay varios jugadores del filial que están a las ordenes de Ziganda. Entre ellos los jovencísimos Osky y Lucas. “Son dos chicos que conozco, a Osky quizás más porque lleva muchos años en el club. Ha sido importante en la División de Honor, tiene la suerte de estar con el primer equipo, Lucas lleva una progresión enorme, ha sido internacional con la selección. Ahora están con el primer equipo, pero pueden ser importantes”, señaló sobre ellos Jaime Álvarez.

Hasta hace solo unos días, Jaime Álvarez era jugador del Covadonga. Una llamada del Real Oviedo le obligó a colgar las botas. “Era algo incompatible. No me dio tiempo a pensar cómo dejarlo, no tenía en la cabeza que iban a ser mis últimos partidos. Cuelgo las botas con un descenso, pero las cosas se dan como se dan. Esta oportunidad era muy importante. Y estoy haciendo lo que me gusta que es entrenar y en el sitio que me gusta.