El flamante nuevo central del Oviedo, David Costas, fue presentado esta mañana en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Manuel Paredes, presidente en funciones, acompañó al central gallego, que ayer firmó su contrato con el Oviedo por tres temporadas. Costas regresa así al Tartiere, ya que fue jugador azul media temporada en la campaña 2016/2017. Estas fueron las palabras de Costas durante su presentación.

Su fichaje: "Tenía muchas ganas de salir y volver a disfrutar. Se pusieron en contacto conmigo. En Oviedo fui feliz y el club desde el primer minuto me mostró cariño. Tengo muchas ganas de empezar mi segunda etapa aquí, vengo en propiedad y a largo plazo. Me toca demostrar en el campo la apuesta que hicieron por mí".

Salida del Celta: "Siempre que he vuelto allí ha habido momentos que he jugado y otros que no. Esto es fútbol y a veces pasa esto. Cuesta adaptarse a un estilo de juego y allí no me salieron las cosas como yo quería. Estoy centrado en el Oviedo y me desvinculé del Celta, al que estoy agradecido. Vengo más maduro que aquella segunda vuelta en la que vine. Quiero demostrar que puedo estar aquí y disfrutar".

Primera toma de contacto: "Llegué ayer por la tarde. Vi muchas caras conocidas y mucha buena gente. El club está creciendo poco a poco y en el momento en el que me llamaron no lo dudé. Con el míster hablé ayer por la noche. Me preguntó que qué tal estaba y si había entrenado. La defensa es una parcela con competencia, y eso nos hará mejor".

Costas, goleador en su anterior etapa: "Ojalá poder repetirlo. MI trabajo es todo lo contrario, pero siempre que pueda aportar sería buenísimo. Ojalá se pueda repetir".

💬 David Costas: “El club me mostró las ganas de que volviese, aquí fui feliz. Quiero demostrar en el campo la apuesta que hacen por mí, estoy centrado en esta nueva etapa”.#BienvenidoCostas #RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/8Eat7XsMAn — Real Oviedo (@RealOviedo) 13 de julio de 2021

El proyecto del Oviedo: "Cuando me plantean la opción de venir aquí...Tenía ganas de disfrutar del fútbol y después de un año así buscaba volver a sentirme futbolista. Cuando me dijeron que me querían en Oviedo no dude, tengo muchos amigos, conozco el club, la ciudad, la gente. El director deportivo me dijeron que estaban haciendo el equipo y que querían hacer las cosas bien".

Su etapa complicada en el Celta: "Pasé un año muy duro tras jugar un playoff con el Almería. Eso te hace crecer y valorar cualquier cosa. Cuando eres joven quieres jugarlo todo, pero después del año pasado valoro más esas cosas como estar en dinámica del equipo. Aprendí a seguir trabajando cuando las cosas salen mal y a darle importancia a cualquier mínimo detalle".

¿Cuál es el objetivo del Oviedo?: "La segunda es muy, muy complicada. Con el Almería íbamos primeros, parecía que volábamos y las cosas se torcieron. Acabamos cuartos y en la semifinal nos elimina el Girona. El nivel de los equipos es muy parejo y vamos a pelear, a ver qué somos capaces de hacer. De primeras el objetivo es no descender, como cualquier equipo de Segunda. El nivel del cuarto por la cola y el que lucha por el playoff es muy parejo. Pelear, ir jornada a jornada y veremos dónde nos encontramos cuando queden diez partidos".

