“Desde que me llegó el interés del Oviedo me sentí muy afortunada”

Lucía Vallejo (Reinosa, Cantabria, 10 de julio de 2003) acaba de terminar su paso por el instituto. Como muchos estudiantes, este verano hace las maletas para irse a otra ciudad a estudiar. Pero su caso es especial. A la experiencia de un cambio de ciudad, de abandonar a tus amigos de la infancia y de empezar la etapa universitaria, Vallejo le añade un reto más. Se ha convertido en el cuarto fichaje del Real Oviedo Femenino de cara a la temporada que viene. En el vestuario ovetense va a encontrar una cara conocida, Irantzu Ibarrola. Ambas compartieron equipo el año pasado, el Racing Féminas. Autodeclarada una loca del fútbol, la cántabra llega para darle un salto de nivel al lateral izquierdo azul.

–¿Cómo empezó en el mundo del fútbol?

–Mi padre siempre ha jugado al fútbol en un equipo bueno de Cantabria. De pequeña iba a verle y fue algo que me llamó mucho la atención. Mi madre no quería ni que me acercase a esto, pero con 5 años la convencí para que me apuntase al equipo de fútbol sala del colegio. Y hasta ahora.

–¿Quiénes son sus referentes en el fútbol?

–Como jugadora es Alexia Putellas (FC Barcelona). En mi posición me fijo mucho en la forma de jugar de Leila Ouahabi (FC Barcelona), ya que creo que somos perfiles similares.

–Para las personas que no le conocen, ¿cómo se define como jugadora?

–Mis mayores cualidades son que soy una defensa muy trabajadora, luchadora y capaz de jugar en varias posiciones. Aunque mi sitio natural es el de lateral izquierdo, he jugado como central en línea de tres, de carrilera izquierda y en categorías inferiores incluso he llegado a jugar como centrocampista. Estoy a disposición de lo que me pida el entrenador.

–Esta es su primera experiencia fuera de su casa. ¿Tiene miedo al cambio?

–Miedo no tengo, la verdad. Estoy muy motivada por el cambio que supone irme a vivir lejos de casa. Llevo tiempo queriendo cambiar de aires y la oportunidad de jugar en el Oviedo me permite hacerlo.

–¿Conoce Oviedo?

–He ido alguna vez con mis padres, pero es todo un poco nuevo para mí. Tengo ganas de conocer la ciudad a fondo, aunque no tendré mucho tiempo.

–¿Cuál es su objetivo para esta temporada?

–Como equipo nuestro objetivo es claro: el ascenso. A nivel individual lo que quiero es formarme, ir cogiendo experiencia como futbolista y poco a poco mejorar mi nivel, que todavía soy muy joven y tengo margen de crecimiento.

–¿Qué fue lo que más le convenció del proyecto?

–Pues la verdad que no costó convencerme. Desde que me llegó el interés del Oviedo me sentí muy afortunada y con mucha ilusión. Es un orgullo poder vestir esta camiseta. La cercanía que mostraron conmigo desde el club hizo que no tuviera ninguna duda de fichar por el Oviedo.