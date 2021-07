Todas las claves del fichaje de Jirka: potencia para el Real Oviedo

Velocidad y potencia para la banda derecha. El Oviedo desbloqueó ayer el cuarto fichaje del verano: el joven extremo derecho Erik Jirka (Trnava, Eslovaquia, 1997). El acuerdo para su llegada se cerró ayer por la mañana y el atacante llega al club azul en propiedad procedente del Estrella Roja de Belgrado, con el que logró rescindir tras varios días de negociaciones. Firma por dos años más otro en función a objetivos.

“Estoy muy ilusionado por tener la oportunidad de defender los colores del Real Oviedo”, explicó Jirka a los medios del club. Está previsto que el extremo se incorpore a los entrenamientos el lunes. El fichaje de Jirka, que la campaña pasada jugó cedido en el Mirandés y quedó máximo goleador del equipo con cinco tantos, sigue la estela marcada por Reyes. Se buscan jugadores jóvenes, con hambre competitiva y a poder ser que lleguen en propiedad. El de Jirka es otro ejemplo de que al Oviedo no le tiembla el pulso este verano a la hora de acudir al mercado extranjero. La condición es que tengan experiencia en España. Es el caso del brasileño Matheus, del francés Cornud y ahora del extremo Jirka, el segundo eslovaco que viste la camiseta del Oviedo tras el emblemático Peter Dubovsky.

El fichaje de Jirka tiene el visto bueno de Ziganda y hay una explicación táctica a la apuesta que hace el Oviedo. Con el diestro son tres los extremos derechos que hay en la plantilla: Viti, Sangalli y el propio Jirka. El plan inicial del Cuco pasa por ubicar al donostiarra de interior en un esquema de tres centrocampistas, lo que dejaría a Jirka con muchas opciones en la banda derecha.

Además, Viti no tiene garantizada la continuidad en el Oviedo y él mismo abrió la puerta a una posible salida en el caso de no disponer de minutos. El club también consideraba que la campaña pasada no hubo un recambio de garantías en la banda derecha cuando Viti tuvo problemas físicos. Con la llegada de Jirka ese problema queda solucionado. Además, el salario de Jirka se ajusta a los parámetros que maneja el club en el actual mercado.

El extremo eslovaco acumula mucha experiencia pese a su corta edad. Se formó en el FC Spartak Trnava y llegó al primer equipo, disputando la Liga eslovaca y completando 113 partidos. A mediados de la temporada 2018/2019 le reclutó el Estrella Roja y entre esa temporada y la siguiente jugó 22 partidos en Liga, aunque no acabó la segunda temporada.

Se fue a préstamo al Ekstraklasa polaco y al año siguiente volvió a salir cedido, en este caso al Mirandés de José Alberto en Segunda División. Fue su primera experiencia en España y jugó 32 partidos, consiguiendo 5 goles. En Miranda guardan un buen recuerdo de él. Dos años después, se desvincula del Estrella Roja y llega al Oviedo.

Jirka es internacional con Eslovaquia y debutó con la selección absoluta en un amistoso contra Bulgaria. Llegó a estar preseleccionado para la pasada Eurocopa, aunque finalmente se cayó de la lista definitiva. Ahora buscará volver a la selección gracias a sus méritos en el Oviedo.