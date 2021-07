El Oviedo presentó esta mañana en el Tartiere al cuarto fichaje de la temporada tras Cornud, Matheus y Costas: el extremo eslovaco Erik Jirka, que llega al club azul por dos temporadas y otra opcional procedente del Estrella Roja. Manuel Paredes, presidente en funciones, hizo de maestro de ceremonias del eslovaco, acompañado de un traductor. Estas fueron las palabras del nuevo jugador del Oviedo.

¿Por qué eligió el Oviedo: "Es un club histórico y el equipo donde jugó Peter Dubovsky. Creo que será lo mejor para mí. Es un orgullo ser el segundo eslovaco tras Peter, tengo ganas de triunfar como hizo él. Para mí será muy importante crecer en el Oviedo"

¿Qué puede aportar al Oviedo: "El Oviedo juega un fútbol muy al contrataque, muy rápido. Soy veloz y creo que puedo ayudar al equipo desde esa parcela".

Objetivo ambicioso: "Esperemos que el equipo pueda subir a Primera División, haré todo lo posible para conseguirlo".

Estabilidad tras varias cesiones: "No es bueno ir de cesión en cesión, buscaba un club que me diese estabilidad y lo hemos encontrado aquí. Para demostrar a la gente".

Primeras impresiones: "He hablado con el míster y con el director deportivo. Me han presentado un buen proyecto y me ha gustado".