“La oferta del Real Oviedo me llamó la atención, es un club con renombre”

La nueva centrocampista azul reconoce que, aunque es un cambio radical, ya está mentalizada del cambio de temperatura que le va a tocar experimental. Ahora aprovecha sus últimos días de vacaciones antes de empezar los entrenamientos con un Real Oviedo que sigue reforzándose de cara a pelear por el ascenso a la Liga Iberdrola. Requena ya piensa en azul.

–¿Cómo decidió jugar a fútbol?

–Desde pequeña me encanta este deporte. Mi madre ya me decía que en la barriga ya daba muchas patadas, creo que se lo veía venir (bromea). Me apunté muy pronto, en el colegio, con mis amigos, y mi madre tenía la esperanza de que me cansase rápido de esto. Al final no le salió bien la apuesta y tiene que seguir viéndome sobre los terrenos de juego.

–¿Qué tipo de futbolista es?

–Soy una jugadora muy trabajadora, no me ahorro ningún esfuerzo. Me gusta ayudar en la salida de balón y tengo buena visión de juego. Donde mejor rindo es en el puesto de pivote.

–¿Diría que es un perfil similar a Sergio Busquets, pero con más recorrido?

– Ya me gustaría ser como él (ríe). Como idea es buena, pero estoy muy lejos de ser un jugador como él.

–¿Quiénes son sus referentes en el mundo del fútbol?

–Crecí viendo jugar a Xavi e Iniesta. Me fascinaba lo que hacían sobre el terreno de juego, la conexión que tenían entre ellos… Son los dos futbolistas en lo que más me fijaba.

–¿Cómo le surgió el interés del Real Oviedo?

–Un día me llamó el entrenador, Álex Rodríguez, diciéndome que quería hablar conmigo y explicarme el proyecto del equipo para esta temporada. Me contó que había estado viendo cosas sobre mí y que le interesaba que me uniese a ellos. Después se puso en contacto conmigo el director deportivo del club, Javi Cordero, y ya cerramos todos los temas burocráticos y mi nuevo contrato.

–¿Por qué el Oviedo y no otro equipo?

–Mi idea era la de volver a estar cerca de casa. Tenía equipos mirados por el Grupo Sur, pero la oferta del Real Oviedo me llamó mucho la atención. Es un club con renombre, que siempre ha estado entre Primera y Segunda, y me apetece probar esta experiencia. Además, cuando hablé con Álex Rodríguez me comentó que quería jugar bien al fútbol, que quiere tener el balón y crear un equipo competitivo, lo que acabó de convencerme.

–¿Cuál es el objetivo de cara a la temporada que viene?

–Este año el Grupo Norte va a ser muy fuerte y nadie nos va a poner las cosas fáciles. Queremos ser intensas y estar lo más arriba posible. Creo que tenemos muchas posibilidades de estar entre las mejores de la categoría.

–¿Cómo vieron sus padres este cambio tan brusco?

–Cuando se lo comenté por primera vez les costó un poco hacerse a la idea, pero están contentos por la oportunidad que supone esto. Una de las pasiones de mis padres es viajar, por lo que aprovecharán las visitas que hagan para verme para irse de turisteo por Asturias, que es muy bonita.

–¿Conoce la ciudad?

–Estuve una vez de viaje con mis padres hace años, pero ya casi no me acuerdo de cómo era. Tengo muchas ganas de pasearme por la ciudad y conocer Asturias a fondo.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

–Este año he terminado la carrera de Fisioterapeuta, por lo que ahora no sé qué hacer en las horas libres. Me encanta hacer deporte, viajar y visitar lugares nuevos, pero, teniendo en cuenta el clima de Asturias, creo que voy a pasar mucho tiempo en casa conectada a Netflix.