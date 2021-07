El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón y Borja Sánchez analizó la actualidad del equipo azul. El canterano habló sobre el nuevo sistema que utiliza Ziganda, el 4-3-3, y se mostró favorable a cambiar su posición y jugar de interior en vez de en la banda izquierda. "Me veo como interior y es una posición en la que me gustaría jugar. De momento estoy en la banda, pero jugar de interior es otra opción que se me abre también y ojalá sea una posibilidad en el futuro", dijo el canterano.

Borja también habló sobre la frustrada marcha de Arribas tras truncarse su acuerdo con el Aris de Salónica. "Ha sido complicado, pero nada que dependa de nosotros. Nos dolió su marcha en un principio y ahora estamos un a expensas de lo que vaya a suceder, pero nos centramos en entrenar", finalizó el "10" azul.